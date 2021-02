Painter Life 02 – Carnagione orchesca?! Certo che si!

Un salito a tutti ragazzi e ragazze!! Come ben sapete sono Emanuele “ Green” Terzoni di Green art of Colors, studio di pittura modellistica professionale. Perché le live sono importanti per me, essere in diretta mi permette di potervi intrattenere con consigli utili e mostrarvi i corretti procedimenti per poter gestire i vostri modelli nel migliore dei

modi, quello che un semplice video di youtube non permette di fare, questo perché manca l’interazione!

Fra primerizzazione e tonalizzazione

Dunque vi invito tutti anche a commentare, reagire e fare domande su questo fantastico hobby durante le mie live. Eccoci al secondo appuntamento di painter life, spero che il primo appuntamento sia stato di vostro gradimento e abbiate potuto mettere in pratica i procedimenti visti insieme in livestream, Nel primo episodio abbiamo trattato il modello in fase iniziale, dunque primerizzazione zenitale in scale di grigio (nero,grigio medio e bianco) poi successivamente abbiamo fatto una tonalizzazione della carnagione sul bluastro per quanto riguarda le ombre fino ad andare ad un verde più acceso nei toni medi e un verde giallino caldo per le luci, abbiamo poi trattato il torso a pennello con tecniche di blending e glazing cosi da creare maggior sfumatura e transizione.

Eroe orco “Shargh“

Anche per questa sera, vi invito calorosamente a passare sul canale Twitch di CulturaPop alle 18.00 per stare in mia compagnia fino alle 20.00. Cosa andremo a fare questa sera, continueremo il nostro eroe orco “ Shargh “ della Scale75, porteremo avanti la pelle e se riusciremo inizieremo anche un’altra zona del nostro modello. Detto ciò vi auguro un buonissimo inizio settimana e vi aspetto sta sera su twitch per innumerevoli peripezie tra pennelli e colori