Pandora dedica un charm al Millennium Falcon

In arrivo nei parchi Disney degli Stati Uniti l’esclusivo charm Pandora dedicato al Millennium Falcon, l’iconica nave spaziale di Star Wars.

In passato Pandora ha interpretato alcuni dei temi più amati dal mondo geek, deliziando le appassionate con gioielli ispirati ad Harry Potter, ma anche e soprattutto ai film e ai personaggi Disney.

La collaborazione di Pandora con Disney infatti non si limita soltanto all’utilizzo della licenza per la creazione di gioielli ispirati ai propri film e personaggi, ma anche alla possibilità di avere delle boutique all’interno dei suoi parchi di divertimento di tutto il mondo.

Ovviamente all’interno di questi speciali punti vendita è possibile acquistare oltre alle normali collezioni ispirate a Disney anche gioielli esclusivi.

Il charm dedicato al Millennium Falcon sarà un pendente finemente lavorato, che riprodurrà la superficie della nave spaziale corelliana. Il charm sarà composto da tre elementi: il pendente Millennium Falcon, una piccola placca anche’essa pendente con il logo di Star Wars e un altro anello più grande che sarà adornato di piccoli zirconi.

Questo charm potrà essere quindi utilizzato per creare il proprio gioiello personalizzato, utilizzandolo per comporre un bracciale o una collana che identifichi la passione per Star Wars.

Ma quando e dove sarà possibile acquistare il charm Pandora del al Millennium Falcon?

A partire dal 5 febbraio 2020 sarà possibile acquistare questo gioiello all’interno delle boutique dei parchi Disney in cui è presente Galaxy’s Edge, l’area tematica di Star Wars. Il charm sarà in vendita a Disneyland in California (presso La Mascarade d’Orleans) e a Disney World in Florida (Legends of Hollywood presso il parco Hollywood Studios). Successivamente, a partire dal 7 febbraio, sarà però possibile acquistare il charm in tutte le boutique Pandora pressenti a Disneyland e Disney World e online sul sito shopDisney.com.