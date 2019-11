Harry Potter X Pandora: ecco le foto dei magici gioielli Pandora

Sono state diffuse online le foto della collezione Harry Potter X Pandora, la linea di charms e bracciali ufficiali Pandora dedicata ad Harry Potter e attesa a lungo dai fan.

Annunciata lo scorso agosto da Stephen Fairchild, Chief Creative e Brand Officer di Pandora, e disegnata dai designer Francesco Terzo e A. Filippo Ficarelli, la collezione celebrerà il mondo magico di Harry Potter con un totale di 10 charm ed un bracciale a tema, abbracciando gli elementi e i personaggi più amati della saga

La linea Harry Potter X Pandora offrirà agli appassionati la possibilità di creare il bracciale dei propri sogni, componendo i vari elementi a proprio piacimento. Il bracciale sarà l’elemento base che potrà essere arricchito con i vari charm (non necessariamente di questa collezione) e presenterà due elementi significativi per Harry Potter: il boccino d’oro e l’incisione della frase “I open at the Close” (Mi apro alla chiusura).

I charm che potranno essere abbinati al bracciale saranno 10 e riprenderanno oggetti iconici, personaggi e le 4 case di Hogwarts.

Oggetti iconici

Gli oggetti iconici del Mondo Magico saranno rappresentati da un charm del boccino d’oro e dalla locomotiva dell’ Hogwarts Express.

Il boccino d’oro, per meglio rappresentare l’oggetto a cui è ispirato, avrà un placcatura dorata tipica della sfuggente pallina da quidditch, mentre la locomotiva presenterà inserti smaltati rossi, l’indicazione del binario 9 e 3/4 e le incisioni “Hogwarts Express” sul fianco della cabina del conducente e “Anything from the Trolley, dears?” (Qualcosa dal carrello, cari?) sul fondo del charm.

Personaggi

I charm dedicati ai personaggi raffigureranno in stile chibi i protagonisti della saga: Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasly e l’elfo domestico Dobby. I tre grifondoro presenteranno inserti smaltati: il maglione rosso di Ron, la gonna marrone di Hermione e la sciarpa con i colori di Grifondoro per Harry.

Le quattro Case

Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso (o se preferite Tassofrasso) riceveranno uno speciale charm a loro dedicato, raffigurante l’animale simbolo della casa e il suo colore dominante. I charm dedicati alle case saranno in grado di aprirsi, sollevando la parte recante l’incisione del simbolo, per rivelare al loro interno i valori e le qualità che contraddistinguono gli studenti appartenenti alle case di Hogwarts.

Grifondoro : leone rampante, cristalli porpora, coraggio, determinazione, audacia

: leone rampante, cristalli porpora, coraggio, determinazione, audacia Corvonero : corvo, cristalli blu, apprendimento, arguzia, saggezza

: corvo, cristalli blu, apprendimento, arguzia, saggezza Serpeverde : serpente, cristalli verdi, ambizione, orgoglio, astuzia

: serpente, cristalli verdi, ambizione, orgoglio, astuzia Tassorosso: tasso, cristalli gialli, pazienza, impegno, lealtà

La collezione Harry Potter X Pandora sarà messa in commercio a partire dal 28 novembre 2019: siamo sicuri che vista la vicinanza con il Natale questa collezione riscuoterà un grande successo.