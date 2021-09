Panini Comics rappresenta senza dubbio una delle realtà editoriali più importanti nel settore dell’editoria a fumetti italiane, sempre presente ad eventi e fiere di tutto il territorio nazionale. Con un comunicato, l’editore ha però annunciato che non sarà presente alle prossimi eventi e fiere autunnali del 2021.

Panini Comics non sarà presente alle fiere autunnali 2021

Come si legge dal comunicato stampa ufficiale che Panini Comics ha diffuso sui propri canali social di tutte le sue verticali, l’editore modenese ha annunciato che, vista la difficile situazione sanitaria in cui continua a trovarsi il paese, sarebbe impossibile garantire le classiche modalità con cui l’editore accoglie i propri lettori agli eventi in presenza. Si è dunque optato per mantenere una linea conforme alla situazione vigente e alle misure di prevenzione previste, prendendo la decisione di non presenziare alle fiere che si terranno nel corso del prossimo autunno.

Tutti gli eventi e le iniziative che si svolgono in presenza a cui Panini Comics avrebbe partecipato nel corso del prossimo autunno sono state dunque rimandate all’anno prossimo, ben consapevoli della delusione che questa decisione potrebbe generare in tutti coloro che speravano in una presenza dell’editore ai prossimi eventi di settore.

Questo però non significa che Panini Comics non parteciperà da remoto ai palinsesti delle fiere, organizzando incontri e conferenze digitali come già accaduto in alcune occasioni l’anno passato. Possiamo dunque aspettarci che anche gli annunci e le novità previste per il 2022 verranno divulgati con queste modalità. Per rimanere aggiornati sugli eventi organizzati da Panini non ci resta che tenere d’occhio tutti i loro canali social.

Inoltre, tutte le novità che sarebbero dovute uscire in occasione di fiere ed eventi che si terranno nei prossimi mesi saranno ovviamente pubblicati e disponibili in fumetteria e libreria a partire dalla settimana precedente dall’inizio delle manifestazioni, insieme presumibilmente anche ai gadgets con cui di solito Panini Comics è solita presentare le novità in fiera. In ogni caso, vi ricordiamo che le uscite di Panini Comics sono sempre disponibili anche su Amazon.it, comprese quelle previste per il prossimo autunno come la nuova edizione di 20th Century Boys.