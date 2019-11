Paperino celebra a Lucca Comics & Games il Guinness World Record!

Disney festeggia l'85esimo anniversario di Paperino a Lucca Comics & Games, e il suo primato mondiale con il Guinness World Record.

In occasione della cerimonia d’apertura del Lucca Comics & Games, nella giornata di ieri, Paperino ha conquistato il Guinness World Record per il francobollo più grande del mondo, disegnato dal Maestro Giorgio Cavazzano.

“Il francobollo da Guinness misura circa quattro metri quadrati e supera il precedente detentore del record, un francobollo di un 2,87 metri quadrati emesso dalle Poste Indiane“, specifica il comunicato stampa. “L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne realizzerà in totale 6 esemplari“.

Durante la celebrazione, è stata annunciata inoltre l’emissione di otto francobolli – dalle dimensioni ordinarie – appartenenti alla stessa tematica del francobollo vincitore del primato mondiale. In questa speciale serie ci sono: Zio Paperone, Nonna Papera, Qui/Quo/Qua, Paperina, Archimede Pitagorico, Gastone, Paperinik e La “313”.

“Il francobollo singolo raffigura Paperino alla guida della leggendaria automobile 313 e sarà stampato in quattrocentomila esemplari mentre il foglio in trecentomila esemplari. Tutti i francobolli saranno disponibili dal 30 ottobre presso gli Spazi Filatelia e negli Uffici Postali con sportello filatelico“.

“Prosegue l’omaggio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con l’emissione di carte valori postali a personaggi del mondo dei fumetti Disney. Già nel 2017 sono stati emessi otto francobolli per festeggiare i 90 anni di Topolino, e quest’anno saranno festeggiati gli 85 anni di Paperino“, continua il comunicato stampa. “Poste Italiane realizzerà, il giorno di emissione, uno speciale annullo raffigurante la vignetta del francobollo singolo e un imperdibile folder contenente il foglietto di otto francobolli, la cartolina annullata ed affrancata e la busta primo giorno“.

Per Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studio Distribution, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece “In Italia Paperino può contare su milioni di fan di tutte le età e il suo riconoscimento come eccellenza italiana, rende l’intera Company ancora più orgogliosa dei suoi grandi disegnatori. È dall’Italia infatti che sono partite tante storie divenute famose in tutto il mondo perché inconfondibili esempi di creatività e storytelling“.

“Paperino è comico, nevrotico, scanzonato e con un’anima profondamente latina! Ed è proprio per questo che gli italiani lo amano!” – ha concluso il Maestro Giorgio Cavazzano- “Disegnarlo mi ha permesso negli anni di lasciare spazio alla mia indole più irriverente e innovativa ed è un onore conquistare il Guinness World Record per il suo 85° anniversario!“.