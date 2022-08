Paprika, il romanzo originale di Yasutaka Tsutsui, diventerà una serie live-action presso Amazon Studios e Hivemind, secondo quanto riportato da Deadline. Il romanzo è diventato celebre dopo l’adattamento animato di Satoshi Kon.

Paprika diventerà una serie TV live-action

Già nel 2010, il regista Wolfgang Petersen iniziò la pre-produzione di una versione live-action del film animato ma il progetto non è più andato in porto dopo l’uscita di Inception, distribuito nel 2010 e con una premessa simile a quella di Paprika.

Ora, Paprika diventerà davvero un live-action, e a dirigerlo ci sarà Cathy Yan, la quale avrà anche il ruolo di produttrice esecutiva della serie. Cathy Yan ha recentemente ricevuto la sua prima nomination agli Emmy come miglior regia per una serie drammatica per il suo episodio di Succession, The Disruption che ha segnato anche la sua prima volta alla regia per una serie. Non solo. La Yan è conosciuta per essere stata nel 2020 la regista di Birds of Prey, spin-off e un sequel di Suicide Squad del 2016, uscito per Warner Bros e LuckyChap Entertainment incentrato sul personaggio della DC Comic Harley Quinn e sul team di supereroi titolare.

Partner di produzione della Yan sarà Ash Sarohia il quale sarà anche produttore esecutivo sotto il loro marchio Rewild, così come Masi Oka e Jason F. Brown di Hivemind.

Per ora non sono state rilasciate altre informazioni riguardo al live-action, per cui rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti e soprattutto di una possibile data di uscita.

A proposito di Paprika

Paprika è una serie di fantascienza, scritta nel 1993 dall’autore giapponese Yasutaka Tsutsui, basata sui personaggi con una narrativa sconvolgente incentrata su una tecnologia che ci permette di invadere i sogni delle persone.

La storia è diventata poi famosa in tutto il mondo grazie al film anime del regista Satoshi Kon intitolato Paprika – Sognando un sogno, uscito nel 2006. Il film animato è diventato il quarto e ultimo film di Kon prima della sua prematura scomparsa.

Questa la trama: