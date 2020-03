Paranormal Activity 7: il ritorno di Christopher Landon

Paranormal Activity 7 è una realtà. Ormai negli ultimi anni stiamo vivendo un periodo di rinascimento del cinema horror e la casa di produzione Blumhouse non fa eccezione. Negli anni ’10 ha prodotto film come: Get Out, Split, il reboot di Halloween, Unfriendend, Glass, The Purge: Election Year e altri titoli che ci hanno tenuto incollati al grande schermo.

Il 2021 sarà l’anno del ritorno al film, poi diventata una saga di successo, che ha permesso a questa piccola casa di produzione indipendente di accaparrarsi una buona fetta di mercato, e quel film è Paranormal Activity. La notizia è delle ultime ore, a quanto pare Christopher Landon che ha partecipato non solo alla scrittura di Paranormal Activity dal secondo capitolo fino al quarto (dirigendo il quinto), si occuperà del settimo film della serie.

Christopher Landon ha anche diretto i due film Auguri per la tua morte, e ora potrebbe dare una sferzata a questo franchise horror.

Jason Blum, il capo della casa di produzione si è aperto su Paranormal Activity 7 (il titolo è provvisorio):

“Abbiamo Chris Landon, che ha scritto quasi tutti, ne ha diretto uno, è davvero un po ‘lo showrunner di Paranormal Activity e sta uscendo con Paranormal Activity 7. Che non è il titolo del film, ma è il settimo film della saga”

Non si sa ancora molto altro, non ci sono notizie sul cast o su un possibile scenario, ma c’è una data di uscita e quella è fissata al 21 marzo 2021, a ben sei anni dall’ultimo capitolo che fu aspramente bocciato dalla critica. Il film originale, invece, fu un vero successo anche al botteghino: con un investimento iniziale di 15.000 dollari ne ha guadagnati più di 200 milioni, non segnò una generazione come The Blair Witch Project ma all’epoca turbò non poco i nostri sogni e, soprattutto, i sogni degli americani.

E voi siete pronti a un nuovo capitolo?