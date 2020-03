Paris Fashion Slam: le modelle lottano in passerella

In occasione della chiusura della Settimana della Moda milanese, Panini Comics rilascia in fumetteria, libreria e edizione digitale Paris Fashion Slam, l’opera d’esordio dei giovani Marco Russo e Alessio Fioriniello.

In una Parigi alternativa comandata dalle donne, le sfilate di moda si sono trasformate in scontri all’ultimo sangue. Gli abiti esaltano lo stile di combattimento delle modelle, e gli stilisti creano outfit sempre più elaborati e aggressivi. In questo clima governato da un’estetica malata non c’è più spazio per taglie superiori alla 38, il cibo è bandito e l’unico motore della società è l’apparire. La giovane e formosa Alexis diventerà, suo malgrado, la portavoce di tutte le ragazze diverse, oppresse dalla società e dai suoi canoni di bellezza esasperati.

Russo e Fioriniello ci trascinano in questa realtà alternativa con uno stile graffiante e ironico, capace di strappare qualche risata, ma di fare anche riflettere, visto il tema sempre attuale dell’eccessiva magrezza delle modelle in passerella, presente in esso. In una Parigi glamour e con scontri ricchi d’azione mozzafiato, riuscirà la protagonista Alexis a ribaltare i canoni imposti dalla società?