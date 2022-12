La piattaforma streaming TimVision è pronta ad arricchire il suo catalogo con una nuova proposta DC: Peacemaker. Scopriamo insieme maggiori informazioni circa l’acclamata serie TV con protagonista John Cena.

Peacemaker su TimVision

Da domani arriva sulla piattaforma streaming TimVision la serie TV con John Cena nei panni di Peacemaker. La serie in questione vede la firma di James Gunn e narra le vicende sull’omonimo personaggio della DC Comics presente anche nello spin-off del film The Suicide Squad. Questa produzione porta tutti gli spettatori all’interno di viaggio all’esplorazione del per personaggio Christopher Smith, uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo.

Se siete fan del personaggio, vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili numerosi gadget ed idee regalo a tema.

Il cast e la produzione

Nel cast di Peacemaker, oltre a John Cena, troviamo all’opera anche Danielle Brooks (nota anche per Adebayo), Freddie Stroma (noto per Vigilante), Jennifer Holland (nota anche per Harcourt), Steve Agee (presente anche in Economos), Chukwudi Iwuji (ha lavorato anche a Murn) e Robert Patrick (presente in Auggie Smith).

Per quanto concerne l’aspetto produttivo della serie TV, gli otto episodi sono scritti da James Gunn, che. Oltre ad aver diretto l’opera, è produttore esecutivo insieme a Peter Safran e Matt Miller. John Cena invece, oltre a coprire il ruolo da protagonista, è il co-produttore esecutivo. Infine, Peacemaker è prodotto da Gunn’s Troll Court Entertainment e The Safran Company in associazione con Warner Bros. Television.

Data di uscita

Dopo aver fatto il suo debutto lo gennaio scorso negli Usa su HBO Max, Peacemaker sarà disponibile da domani sulla piattaforma streaming TimVision. Dato il suo grande successo da parte di ciritca e pubblico, Peacemaker ed è stata già rinnovata per una seconda stagione. Peacemaker si avvia dunque ad arricchire il catalogo TimVision, che ad oggi vanta la presenza di moltissime produzioni originali, serie tv e cinema in esclusiva, grandi eventi sportivi e tutto il calcio nazionale e internazionale.