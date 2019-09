Bonelli Kids: arriva il gioco di carte di Pendragon Game Studio e Sergio Bonelli Editore

In arrivo Bonelli Kids - Il gioco di carte, progetto nato da una collaborazione Sergio Bonelli Editore e Pendragon Game Studio.

Sergio Bonelli Editore e Pendragon Game Studio annunciano una collaborazione che darà vita ad un nuovo gioco di carte che vedrà come protagonisti i personaggi Bonelli Kids.

Ideati da Luca Bertelè (Long Wei, Bonelli Kids), Alfredo Castelli (Martin Mystère), Sergio Masperi (Bonelli Kids, Nathan Never) e Tino Adamo (Bonelli Kids, Bestiario Umoristico) il gioco di carte Bonelli Kids vedrà il debutto di questi personaggi nel mondo del gioco analogico permettendogli di venire a contatto con l’ampia platea di giocatori di tutto il mondo.

Sotto il nome Bonelli Kids ci saranno un gruppo di ragazzini appassionati a tal punto dei fumetti della mitica casa editrice milanese, da emularne gesta e abbigliamento.

Il gioco di carte vedrà i piccoli Zagor e Martin Mystère in una lotta serrata e senza esclusione di colpi. Il gioco sarà animato da illustrazioni coloratissime ad opera di Luca Bertelè, mentre la meccanica core del gioco sarà opera di Luca Bellini e Luca Borsa (Aqua Brunch, Balloons, Bee Happy).

A rendere ancora più intrigante la collezione sarà anche la presenza di diverse carte speciali, realizzate da Tino Adamo.

Queste carte da collezione, che saranno inserite in maniera casuale nelle scatole del gioco, si differenzieranno dalle normali carte di Bonelli Kids grazie alle illustrazioni originali e disegnate a mano realizzate appositamente per il gioco.

Trattandosi di un prodotto crossmediale sarà possibile ampliare la collezione con due carte speciali inserite all’interno del primo Bonelli Kids Magazine, in edicola dal 29 ottobre 2019.

Il gioco sarà disponibile in anteprima durante la prossima Lucca Comics & Games presso gli stand Sergio Bonelli Editore e Pendragon Game Studio. Il gioco sarà poi distribuito nei canali di vendita consueti a partire da novembre 2019.

Nelle settimane che ci separeranno dalla fiera lucchese verranno diffuse ulteriori notizie, che serviranno a presentare approfonditamente Bonelli Kids – Il gioco di carte.