Pennyworth rinnovato per una seconda stagione

La serie TV sulla gioventù del maggiordomo Alfred si guadagna il favore del pubblico e tornerà con un seconda stagione.

Le origini di Batman sono state esplorate in Gotham, il bizzarro crimedrama di FOX per cinque stagioni. A seguito di ciò, i produttori Danny Cannon e Bruno Heller hanno optato per riprendere ulteriormente mano alla storia, scavando nel passato del maggiordomo più famoso di sempre, Alfred Pennyworth, mostrandoci com’era nei suoi anni più giovani e… più violenti. Quell’idea si è trasformata in Pennyworth, il thriller d’epoca targato Epix, che segue un Alfred molto diverso da quello a cui sono abituati la maggior parte dei fan di Batman.

Nonostante l’atipicità del format, lo show è stato premiato da pubblico e critica, risultato più che sufficiente a garantire un secondo ciclo di puntate. “Pennyworth è stato un grande successo per noi, abbracciato sia dalla critica che dai fan. È stata la serie originale più performante mai presentata in anteprima su Epix, riuscendo a raddoppiare il numero di spettatori degli show precedenti”, ha dichiarato il presidente di Epix Michael Wright in una nota. “Bruno Heller, Danny Cannon e WBTV hanno realizzato una serie brillante che tutti i fan dei personaggi provenienti dal mondo del Cavaliere Oscuro dovrebbero assolutamente guardare. Non vediamo l’ora di lavorare con questo cast fenomenale e il team creativo ad un’altra emozionante stagione!”

Nella prima stagione dello show, Alfred Pennyworth (interpretato da Jack Bannon) è un ex-soldato della SAS che decide di costituire una società di sicurezza privata sfruttando l’esperienza acquisita durante la guerra. Presto si collega a un losco americano di nome Thomas Wayne (interpretato da Ben Aldridge), impegnato dietro le quinte di una guerra civile in eruzione. Nello show troviamo anche i talenti di Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ian Puleston-Davies, Polly Walker, Paloma Faith e Jason Flemyng.

La seconda stagione di Pennyworth è prevista su Epix nel 2020, in Italia la prima dovrebbe arrivare nel corso dello stesso anno.