La nuova serie Amazon Prime Video ambientata nel vasto mondo di Tolkien è stata grande protagonista di un panel al San Diego Comic-Con dove, per l’occasione, è stato presentato un trailer più esteso. I creatori dello show hanno inoltre spiegato perché Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà ambientato durante la Seconda Era.

Gli Anelli del Potere sarà ambientato durante la Seconda Era, ecco perchè

Si tratta di uno dei periodi storici più importanti nei romanzi di Tolkien in quanto viene narrata la creazione degli anelli, l’ascesa di Sauron, la fondazione di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini. I creatori della serie hanno spiegato che la storia raccontata sarà molto più “umana” ed esplorerà il modo in cui le persone siano disposte a discendere nell’oscurità per proteggere coloro che amano.

Gli Anelli del Potere in streaming

Sin dall’inizio l’idea è sempre stata quella di parlare della Seconda Era per arricchire il vasto universo di Tolkien: la serie, infatti, è considerata un’espansione piuttosto che uno spin-off o un progetto stand alone. Ma non è tutto, perché gli showrunner hanno avuto completa libertà nel raccontare quello che volessero, pur non tradendo l’idea di Tolkien. I puristi della saga avevano storto il naso con alcune immagini che dimostravano come inclusività e diversità sarebbero stati centrali, ma le critiche sono state prontamente rispedite al mittente.

Amazon ha acquistato i diritti televisivi legati al Signore degli Anelli nel 2017 per 250 milioni di dollari e si è impegnata a realizzare cinque stagioni de Gli Anelli del Potere, per un valore di ben 1 miliardo di dollari di costi di produzione, il che la renderà la serie TV più costosa mai realizzata. Il debutto de Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video è fissato al 2 settembre. La serie vede alla guida gli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay.