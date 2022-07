Al Comic-Con di San Diego Prime Video ha rilasciato il trailer completo per la serie Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, che unisce il primo trailer dal Super Bowl e uno dei più recenti, dove si vede la palla di fuoco che percorre i cieli della Terra di Mezzo nel periodo meno noto: la Seconda Era. L’entusiasmante video si concentra sul ritorno, a lungo temuto, del male nella Terra di Mezzo offrendo un primo sguardo su alcuni dei personaggi da brivido contro i quali combatteranno gli eroi della serie.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

poster e trailer completo Gli Anelli del Potere

L’entusiasmante trailer completo de Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ambientato migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità.

La serie di Prime Video inizia durante un periodo di relativa pace in seguito alla sconfitta di Morgoth, il maestro di Sauron. La serie racconta le vite e le avventure del cast e promette di visitare le Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno insulare di Númenor. Di seguito potete vedere il trailer completo de Gli Anelli del Potere, da cui sin dall’inizio possiamo capire che questa “relativa pace” durerà molto poco:

Non solo: durante il panel il moderatore Stephen Colbert ha raggiunto sul palco gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, l’executive producer Lindsey Weber, e i membri del cast. Oltre al trailer completo de Gli Anelli del Potere, i protagonisti dell’evento hanno proiettato cinque scene inedite della serie e ben 22 nuovi poster dei personaggi della serie, che potete vedere di seguito:

poster e trailer completo Gli Anelli del Potere

poster e trailer completo Gli Anelli del Potere

poster e trailer completo Gli Anelli del Potere

Al panel, lo ricordiamo, erano presenti Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Leggi anche: Ci sono degli importanti flashback nel trailer de Gli Anelli del Potere

La serie vede alla guida gli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay. Insieme a loro troviamo i produttori esecutivi Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista accanto J.A. Bayona e Charlotte Brändström. Prima di concludere, vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare le trilogie cinematografiche de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.