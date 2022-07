Dove e come vedere Gli Anelli del Potere in streaming? È tempo di avventurarsi nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quella che lo stesso Tolkien definì “l’era oscura”. Eccovi tutte le informazioni con trama, cast, riferimenti rispetto alla serie principale e ovviamente il trailer.

Gli Anelli del Potere in streaming

Dove vedere Gli Anelli del Potere in streaming

Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video.

Quando uscirà in streaming Gli Anelli del Potere?

La serie debutterà in esclusiva su Prime Video il prossimo 2 settembre. Sarà disponibile un episodio alla settimana.

Da quanti episodi sarà composta la prima stagione de Gli Anelli del Potere?

La prima stagione de Gli Anelli del Potere sarà composta da 8 episodi da circa 60 minuti l’uno. Al momento non si conoscono i titoli degli episodi ma solo le date di uscita: 2 settembre, 9 settembre, 16 settembre, 23 settembre, 30 settembre, 7 ottobre, 14 ottobre, 30 ottobre.

Da quante stagioni sarà composta Gli Anelli del Potere

Intervistati ai microfoni di Empire, gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno spiegato di conoscere già quale sarà l’inquadratura finale della serie e che i diritti acquistati da Amazon Studios erano per uno show da 50 ore e quindi diviso più o meno in 5 stagioni:

Sin dall’inizio conoscevano la grandezza della storia. Avevano in mente un inizio, una metà e una fine. Ci sono avvenimenti nella prima stagione che non trovano risoluzione fino alla quinta stagione.

Quando è ambientata Gli Anelli del Potere?

Gli Anelli del Potere è basata sui racconti e romanzi di J.R.R. Tolkien, tra cui Il Silmarillion e Le Appendici ed è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. Sarà ambientata quindi migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli e inizierà in un periodo di pace dovuto alla sconfitta di Morgoth, il maestro di Sauron. La serie racconterà le vite e le imprese dell’assortito cast di personaggi, ed esplorerà le Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno di Númenor. Non solo: affronterà fenomeni di grande rilevanza nell’immaginario di Tolkien e accaduti nel corso della Seconda Era. Tra queste, la forgiatura degli anelli, l’ascesa di Sauron l’Oscuro Signore, l’epica storia di Númenor e l’Ultima Alleanza tra gli Elfi e gli Uomini.

Gli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay insieme al regista J.A. Bayona invece hanno rivelato nuovi retroscena sulla serie. Payne ha confermato che ci sono state proficue discussioni con gli eredi di Tolkien e che sarebbe stato impossibile fare una serie TV che tenesse conto della cronologia degli scritti. In quel caso si sarebbero dovuti cambiare i personaggi umani ogni stagione e, dopo circa 200 anni, cioè alla quarta stagione, avere i personaggi importanti e più conosciuti. Lo showrunner ha confermato la sensazione che molti fan vogliano più vedere un documentario sulla Terra di Mezzo anziché un racconto ambientato nella Terra di Mezzo. Si possono fare entrambe le cose rimanendo rispettosi; lo Payne ha poi confermato che attualmente i piani sono per una serie composta da 5 stagione con episodi da 60 minuti.

Il regista J.A. Bayona ha definito Gli Anelli del Potere qualcosa di mai visto: solo la prima stagione ha un budget di circa 462 milioni di dollari. McKay ha aggiunto che ci sarà molta azione, come la battaglia del Fosso di Helm ma moltiplicata, e in ogni episodio ci saranno battaglie, nuovi personaggi e splendide ambientazioni.

La trama de Gli Anelli del Potere

Prime Video descrive così la serie:

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porta per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il lungamente temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Il cast e i personaggi de Gli Anelli del Potere

Nel cast figurano nuovi e vecchi personaggi: l’elfo silvano Arondir sarà interpretato da Ismael Cruz Cordova, Nazanin Boniadi sarà il guaritore Bronwyn, la principessa nana Disa sarà interpretata da Sophia Nomvete, Charlie Vickers sarà Halbrand. Megan Richards, Markella Kavenagh e Sir Lenny Henry saranno gli harfoots, gli antenati degli hobbit. Morfydd Clark, Robert Aramayo e Maxim Baldry interpreteranno delle giovani versioni di Galadriel, Elrond e Isildur, interpretati rispettivamente nella trilogia cinematografica da Cate Blanchett, Hugo Weaving e Harry Sinclair. Fra i nuovi personaggi da segnalare l’elfo Celebrimbor interpretato da Charles Edwards. Il personaggio è stato già protagonista dei due ottimi videogiochi Middle Earth: Shadow of Mordor e Shadow of War, il personaggio è stato definito dagli showrunner della serie centrale e molto misterioso.

Gli Anelli del Potere in streaming

Gli showrunner ed executive producer della serie sono J.D. Payne & Patrick McKay. A loro si uniscono gli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, e i produttori Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip è co-executive producer e regista della prima stagione insieme a J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

Il trailer de Gli Anelli del Potere

Il trailer italiano de Gli Anelli del Potere offre ai fan uno sguardo ravvicinato su alcuni dei leggendari personaggi di Tolkien del regno insulare di Númenor. Tra questi compaiono Isildur (Maxim Baldry), Elendil (Lloyd Owen), Pharazôn (Trystan Gravelle) e Queen Regent Míriel (Cynthia Addai-Robinson), insieme a Kemen (Leon Wadham) ed Eärien (Ema Horvath). Inoltre, mostra alcuni dei regni che caratterizzeranno gli otto episodi complessivi de Gli Anelli del Potere, tra cui i Regni Elfici di Lindon ed Eregion, il Regno dei Nani di Khazad-dûm, le Southlands, i Northernmost Wastes, i Sundering Seas e il regno di Númenor.

Cosa vedere prima de Gli Anelli del Potere?

Tutti coloro che vogliono arrivare preparati all’appuntamento del 2 settembre consigliamo di recuperare le due trilogie cinematografiche ambientate nell’universo narrativo narrativo tolkeniano ovvero:

Per avere un quadro davvero completo degli avvenimenti vi consigliamo inoltre l’acquisto di due libri.

Il primo è Il Silmarillion, che potete acquistare su Amazon:

Il Silmarillion, iniziato nel 1917 e la cui elaborazione è stata proseguita da Tolkien fino alla morte, rappresenta il tronco da cui si sono diramate tutte le sue successive opere narrative. “Opera prima”, dunque, essa costituisce il repertorio mitico di Tolkien, quello da cui è derivata la filiazione delle sue favole: “Lo Hobbit”, “Il Signore degli Anelli”, “Il cacciatore di Draghi”. “Il Silmarillion”, che comprende cinque racconti legati come i capitoli di un’unica storia sacra, narra la parabola di una caduta: dalla “musica degli inizi”, il momento cosmogonico, alla guerra di Elfi e Uomini contro l’Avversario. L’ultimo dei racconti costituisce l’antecedente immediato del “Signore degli Anelli”.

Il secondo è l’inedito The Fall of Númenor (La Caduta di Númenor) che uscirà il prossimo 10 novembre e potete pre-ordinare su Amazon in inglese (non è stata ancora annunciata una versione in italiano del libro. Si tratta di una raccolta di storie ambientata proprio nella Seconda Era, cioè nel periodo in cui è ambientata Gli Anelli del Potere. Ogni accadimento citato ne Le Appendici de Il Signore degli Anelli, nei romanzi incompiuti e nelle storie brevi dello scrittore è stato riportato in ordine cronologico, dando così ai fan un quadro semi-completo sulla Seconda Era.