Peter B. Parker (Mafex) da Spider-Man: Un Nuovo Universo

Peter B. Parker è la seconda figure in uscita, tratta dal film di animazione Spider-Man: Into The Spider-Verse, prodotta da Medicom Toys per la linea MAFEX. Questa action figure raggiunge un’altezza di 17 cm circa ed è completamente snodabile grazie alle tantissime articolazioni presenti nel corpo. Include inoltre delle parti di ricambio per poter posizionare la figure nelle più svariate pose e riprodurre ogni situazione, comprese quelle di volo o quelle più estreme.

Peter. B. Parker rappresenta il mentore di Miles Morales nel film di animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo. A seguito della morte del Peter Parker del suo mondo Miles fa conoscenza del Peter B. Parker di un altro universo, uno Spider-Man più adulto e sciatto provato dalla vita da super eroe e dai problemi personali che lo affliggono. Peter è stato portato nella dimensione di Miles dall’acceleratore e vuole tornare a casa, quindi accetta di addestrare Miles in cambio del suo aiuto per rubare i dati perduti della chiavetta dai laboratori di Kingpin. Mentre irrompono nell’edificio, Miles dimostra di essere capace di rendersi invisibile e di possedere un veleno che fulmina e stordisce i nemici al tocco. Peter e Miles vanno incontro alla scienziata Olivia Octavius, che spiega a Peter che si deteriorerà e morirà se resta troppo a lungo fuori dalla sua dimensione, per poi rivelare la sua vera identità criminale di Dottor Octopus.

Questa edizione dell’ Uomo Ragno è davvero molto particolare, infatti nella confezione oltre all’action figure troveremo: delle mani intercambiabili, due volti con la maschera, due volti di Peter, degli effetti per la ragnatela e dei vestiti realizzati in stoffa che si potranno far indossare alla figure.

L’uscita di Spider-Man (Peter B. Parker) è prevista per il mercato Giapponese a Giugno 2020 al prezzo di 8.800 yen.