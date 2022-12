Mercoledì, la serie Netflix diretta da Tim Burton, ha recentemente fatto il suo tanto atteso debutto sulla piattaforma streaming con la sua prima stagione. Tuttavia, seppur la serie TV stia riscontrando una buona risposta da parte del pubblico, non ci sono ancora notizie ufficiali circa il suo continuo. La stagione 2 di Mercoledì ha già dei piani? Vedrà mai la luce sui nostri schermi? Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po’! Tuttavia, durante alcune interviste, gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar hanno confermato di aver per la mente già alcune interessanti idee da utilizzare per un’eventuale seconda stagione. Scopriamo insieme cosa potremmo aspettarci in futuro!

La prima stagione di Mercoledì

La serie TV Mercoledì è stata presentata in anteprima mercoledì 23 novembre sulla piattaforma streaming Netflix. Questa produzione vede al centro una serie di investigazioni che hanno come caratteristica comune il mondo del soprannaturale. Il personaggio principale, interpretato da Jenna Ortega, è noto per avere una personalità quasi cinica, gelida e impassibile. Tuttavia, durante il corso della prima stagione il personaggio muta, cresce. Mercoledì imparerà presto che non esiste soltanto un modo di pensare in bianco e nero, bensì che esistono anche tutte sfumature di grigio.

Proprio partendo da questo presupposto, va da sé che Mercoledì sia un personaggio dall’ampio potenziale in termini di sceneggiatura, al pari di un germoglio appena sbocciato, tanto da permettere persino alla sua compagna di stanza un abbraccio. La sua evoluzione personale, in vista di una possibile seconda stagione, potrebbe essere soltanto agli inizi. Scoprimao insieme cosa ne pensano gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar.

I piani per la stagione 2 di Mercoledì stagione

Nel caso la serie TV Mercoledì venga rinnovata ufficialmente, secondoquanto riportato, ecco cos’hanno dichiarato gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar durante una recente intervista con TVLine.

Ecco le parole di Alfred Gough:

La serie parla davvero di una ragazza che vede il mondo in bianco e nero e apprende che ci sono sfumature di grigio. Penso che come qualsiasi relazione o qualsiasi amicizia, possa essere complicata da altri fattori. Non sarà mai una crescita tranquilla. Ed è davvero lei che impara a crescere negli alti e bassi dell’amicizia.

Infine ecco le dichiarazioni di Miles Millar:

Ci siamo sentiti come se avessimo appena toccato la superficie con quei personaggi, e gli attori sono così fantastici in quei ruoli. Catherine [Zeta-Jones] è, credo, un’iconica Morticia. Anche la relazione tra Wednesday e Morticia è essenziale per lo spettacolo, e l’idea che Wednesday stia cercando di forgiare il proprio percorso al di fuori della famiglia è importante.

Tra le altre cose, Miles Miller ha dichiarato che lui e Alfred Gough hanno intenzione di concentrare la serie TV principalmente sul personaggio di Mercoledì, ma che qualora ci fosse una seconda stagione vorrebbero dedicare un po’ di spazio anche al resto della famiglia.

Vi ricordiamo infatti che nel cast di Mercoledì troviamo anche Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia, Luis Guzmán nei panni di Gomez Addams, Isaac Ordonez nei panni di Pugsley Addams e Fred Armisen nei panni di Uncle Fester.

Nell’attesa della conferma ufficiale di una possibile seconda stagione di Mercoledì, vi informiamo che su Amazon è disponibile il cofanetto in DVD della prima serie TV in bianco e nero de La Famiglia Addams.