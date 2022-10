Se vi dicessimo che l’attore Pierce Brosnan avrebbe potuto vestire i panni del Cavaliere Oscuro? E se vi dicessimo che probabilmente Pierce Brosnan non sia riuscito a coprire il ruolo da protagonista nel film di Batman, di Tim Burton del 1989, per colpa di una battuta poco gradita fatta al regista? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo curioso aneddoto.

Foto: ©Pierce Brosnan

Pierce Brosnan nei panni di Batman?

Ebbene sì, molti di forse non lo sapevano ma Pierce Brosnan è stato potenzialmente vicino dall’interpretare il Cavaliere Oscuro nella produzione del 1989 firmata Tim Burton! Cosa è andato storto? È stato un problema recitativo? Ovviamente, date le capacità attoriali di Pierce Brosnan, no! Il motivo sembra possa essere stato tutt’altro e decisamente più curioso.

Secondo anche quanto riportato da Comicbook, durante una recente apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Pierce Brosnan ha scambiato qualche battuta con il presentatore circa la sue sua audizione per ilfilm Batman di Tim Burton negli anni ’80.

“Sono andato all’audizione per Batman, nei tempi in cui Tim Burton lo stava facendo. Ovviamente non ho ottenuto la parte”, ha detto Pierce Brosnan. In risposta Jimmy Fallon ha scherzato dicendo: “Dovevi accontentarti di James Bond”.

Ma cosa è davvero successo all’incontro tra l’attore e il regista? Pierce Brosnan ha rivelato un aneddoto che, a posteriori, ha del divertente. “Ricordo di aver detto qualcosa di stupido a Tim Burton. Ho detto: ‘Sai, non riesco a pensare a nessun uomo che indosserebbe le mutande fuori dai pantaloni”.

Visti i risultato dell’audizione, questa battuta goliardica non deve essere sicuramente piaciuta al regista e, ironia della sorte, la versione del personaggio presentato nel film di Tim Burton non indossava un paio di mutande esterne bensì una tuta nera integrale di gomma.