Arrrr! È di qualche giorno fa l’annuncio da parte di Free League Publishing e Limithron di una partnership editoriale per PIRATE BORG, un gioco di ruolo a base di scorbuto e ricco di opere arte basato sul gioco di ruolo artpunk MÖRK BORG. Ispirato alla storia, al fantasy, all’horror e al rum, PIRATE BORG sarà ufficialmente rilasciato all’inizio del prossimo anno da Free League Workshop, la sotto etichetta di Free League per i creatori indipendenti. Non è stata ancora annunciata, comunque, la data di uscita del prodotto.

PIRATE BORG, lanciato lo scorso marzo attraverso una campagna Kickstarter di successo, è un gioco completo basato e compatibile con il pluripremiato gioco di ruolo apocalittico MÖRK BORG, anch’esso pubblicato da Free League Workshop. Sciabole e pistole ad avancarica non saranno sufficienti a salvare i giocatori da orde di scheletri, dal Kraken e nemmeno dal loro stesso equipaggio.

PIRATE BORG, informazioni sul gioco

PIRATE BORG è un gioco di ruolo sull’essere un avido e sudicio mascalzone. Nessuna preda, nessuna paga. Il gioco potrebbe essere riassunto in questo modo: trova una nave. Recluta un po’ di equipaggio. Razzia, saccheggia, depreda. Prendi una nave più grande. Uccidi qualcosa. Migliora la tua nave. Intrufolati in un forte. Fai irruzione in un porto. Recupera un tesoro. Seppellisci il suddetto tesoro. Diventa famigerato. Cerca il tesoro di qualcun altro. Fuggi terrorizzato dalle creature insondabili degli abissi. Bevi tutto il rum. Muori in alto mare. Crea un nuovo personaggio e ripeti da capo…

Nel manuale di 166 pagine saranno incluse otto classi di personaggio, regole di combattimento navale facili da imparare, statistiche per 18 navi, oltre 80 NPC e mostri, oltre 90 tabelle di sistema e The Curse of Skeleton Point, un’avventura in stile sandbox con undici luoghi a tema pirata. Ogni copia include anche una mappa illustrata su entrambi i lati. Il gioco è scritto e illustrato da Luke Stratton, consciuto anche come Limithron, noto per le sue mappe di battaglia a tema piratesco.