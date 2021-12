Planet Manga annuncia 20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition

Finalmente la casa editrice Planet Manga ha annunciato, tramite i suoi canali social, l’imminente pubblicazione di 20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition di Naoki Urasawa, vincitore del Premio Kodansha per i manga nel 2001, il Premio Shogakukan per i manga nel 2003 e il Premio Seiun nel 2008, senza contare che la sua traduzione in inglese ha ottenuto un Eisner Award come miglior fumetto asiatico pubblicato negli Stati Uniti nel 2011 e nel 2013.

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition: la data di pubblicazione

La Planet Manga aveva annunciato questa nuova edizione di uno dei manga più famosi di Naoki Urasawa già a febbraio 2021, e sarebbe dovuto uscire a ottobre, ma a causa di alcuni problemi tecnici la pubblicazione è slittata a dicembre.

Potremo quindi comprare 20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition dal 16 dicembre e chi è interessato può pre-ordinare il volume tramite Amazon al prezzo scontato di 14,16 € anziché 14,90 €.

La nuova edizione conterà un totale di 11 volumi, ognuno dei quali sarà composto da due numeri dell’edizione originale.

Planet Manga la descrive così:

IL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA TORNA IN EDIZIONE DELUXE! L’INTERA SAGA IN UNDICI VOLUMI! Kenji gestisce un piccolo spaccio. La sua quotidianità è scossa dal suicidio di un amico d’infanzia: scoprire i motivi di quel gesto lo condurrà a un viaggio nei ricordi e lo porrà di fronte a verità dimenticate e a misteriosi, sovrastanti intrighi.

A proposito di Naoki Urasawa

Naoki Urasawa, classe 1960, è un fumettista e musicista giapponese. Si appassiona al disegno fin da bambino e, in particolare, ama le storie di Osamu Tezuka. Infatti i disegni iniziali di Urasawa sono ispirati allo stile del “Dio dei manga”, ma crescendo matura il proprio stile personale. Urasawa scrive manga professionalmente dagli anni ’80 e tra le sue opere maggiori vanno senza dubbio ricordate 20th Century Boys, Happy!, Monster, Pluto e Yawara, tutte pubblicate da Planet Manga; l’ultima opera uscita è Mujirushi – Il Segno dei Sogni di cui potete leggere la recensione a questo nostro articolo.

Alcune delle sue opere fra cui Yawara! – Jenny la ragazza del judo, Master Keaton e Monster sono state adattate in serie anime. Happy! è invece diventato un film, mentre da 20th Century Boys, a partire dal 2008, è stata tratta una serie composta da tre film. Urasawa è anche un musicista, cantante e chitarrista di una rock band e si esibisce sotto il nome d’arte Bob Lennon.