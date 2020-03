Fumetti gratis per aderire all’iniziativa #iorestoacasa: i link utili

Le misure sanitarie atte a prevenire nuovi contagi da Coronavirus sono ormai a pieno regime e anche le case editrici italiane sono pronte a fare la loro parte offrendo fumetti gratis, in versione digitale chiaramente, aderendo così all’iniziativa #iorestoacasa.

Ecco quindi da qualche giorno hanno iniziato a proliferare in ordine sparso una serie di link messi a disposizione per poter leggere i propri fumetti gratis nella speranza che l’emergenza rientri il più presto possibile e possano riprendere anche con regolarità le pubblicazioni cartacee e tradizionali ormai sospese da tutti gli editori a causa della serrata imposta a librerie e fumetterie.

Iniziamo questo elenco con Renoir Comics che ha annunciato che metterà a disposizione sul proprio canale issuu due titoli a settimana.

Il primi due sono già disponibili. Si tratta di Fantazoo Vol. 1 di di Wil Raymakers e Thijs Wilms – lo trovate QUI – e Padre Brown – La Croce Azzura di Davide Barzi e Marco “Will” Villa, a partire dal racconto originale di Gilbert K. Chesterton che invece trovate QUI.

Sempre tramite issuu, Coconino Press metterà a disposizione un nuovo titolo ogni giorno dal proprio catalogo.

Dopo Cheese di Zuzu già andato offline, è disponibile QUI invece Super-Relax di Dr Pira ovvero il Miglior Fumetto italiano al Napoli Comicon 2019.

Eccovi una sinossi:

È facile rilassarsi in un bosco primaverile o in una piscina a forma di cuore, ma se sei costretto nel traffico cittadino? Se devi sostenere delle dure prove? Se il mondo è invaso da una pandemia? “Super Relax” vi svelerà come andare nel profondo del Relax più assoluto, lì dove il complicato diventa elementare. Dr. Pira si è sottoposto ad una disciplina senza restrizioni, ha disegnato questo libro in spiaggia e ha scoperto cose importanti che ci svela in questo magnifico fumetto con copertina abbronzante.