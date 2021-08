Play Festival del gioco 2021: le conferenze da non perdere

L’edizione 2021 di Play Festival del gioco è ormai alle porte e in vista dell’atteso ritorno della fiera modenese del gioco, che avrà luogo a Modena dal 3 al 5 settembre 2021, continuano i nostri articoli di preparazione per orientarsi in fiera. Per 3 giorni espositori e partecipanti della fiera avranno modo di celebrare il gioco in tutti i suoi aspetti e di far vivere lo spirito ludico all’interno del polo fieristico modenese e non solo. Se la fiera sarà il teatro principale e il cuore pulsante di Play, anche la città emiliana e i dintorni ospiteranno alcuni degli eventi in programma.

Tra conferenze, sessioni di Q&A e aste per aggiudicarsi il pezzo mancante delle proprie collezioni, scopriamo insieme quali sono gli incontri da non perdere.

Il programma di Play Festival del gioco sarà variegato e avrà qualcosa per ogni appassionato, tuttavia alcuni eventi in programma saranno davvero imperdibili e rappresenteranno ognuno a loro modo un momento particolare della fiera. Abbiamo pensato così di raccogliere alcuni suggerimenti in modo da guidare i partecipanti della fiera attraverso il fitto programma (che potete consultare integralmente qui), mettendo in evidenza gli incontri che ci hanno colpito di più.

Per facilitare la consultazione dei contenuti ognuno dei giochi proposti sarà accompagnato dall’indicazione di giorno e ora, il luogo e una breve descrizione. Un’unica precisazione sulle conferenze e sugli incontri in generale: a causa delle misure di contenimento della pandemia, per quasi tutti gli eventi occorrerà registrarsi per assicurarsi la partecipazione.

Play: gli incontri in evidenza

Creare i vostri librogame!

Venerdì 3 ore 12:00 (primo incontro)

Domenica 5 ore 10:00 (secondo incontro)

Galleria – Uff.6/7 Sala Moreno

Una serie di due incontri su come creare il proprio librogame, a guidare gli aspiranti autori ci saranno due delle personalità italiane più rappresentative del settore: Mauro Longo (nel primo incontro) e Francesco Di Lazzaro (per il secondo incontro. In embri gli incontri si terrà una sessione follow-up nel Prototype Corner.

Per iscriversi a entrambe le sessioni è richiesta la registrazione:

Aste per tutti

Asta Tosta 2021 – Club Treemme Ludus Boardgame Club

venerdì 3 ore 21:30

Modena via Paltrinieri 80

Asta Giochinscatola

domenica 5 ore 15:00

Pad.A – A5 – Giochinscatola

Due aste, una venerdì sera e una domenica pomeriggio, a tema giochi in scatola in cui i collezionisti potranno darsi battaglia all’ultima offerta per cercare di aggiudicarsi il pezzo mancante (o più improbabile) della propria collezione. Per partecipare all’Asta Tosta 2021 presso la Club Treemme Ludus Boardgame Club occorrerà prenotarsi (asta.tosta.treemme@gmail.com) ed essere in possesso del green pass.

Comunicazione finalisti Gioco Dell’anno ed.2021

venerdì 3 ore 14:00

Galleria – uff.6/7 Sala Moreno

La Giuria del Premio Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno incontrerà il pubblico di Play per svelare la rosa dei finalisti che si contenderanno la vittoria per l’edizione 2021 del premio.

Terraforming Mars Q&A

sabato 4 ore 12:00

Galleria – uff.6/7 (Sala Moreno)

Enoch Fryxellius sarà a disposizione per un’ora per domande riguardo Terraforming Mars. Questa sarà un’occasione unica per tutti gli appassionati per scoprire segreti e retroscena dietro ad uno dei giochi da tavolo di maggior successo.

Astrofisica e Terraforming Mars

sabato 4 ore 18:00

Galleria – uff.6/7 (Sala Moreno)

Quali sono le basi scientifiche su cui poggia Terraforming Mars? Cosa si può imparare del Pineta Rosso giocando?

Una conferenza in cui si esplorerà il rapporto tra scienza e gioco. Enoch Fryxelius, una delle menti dietro il successo di Terraforming Mars, e il dott Roberto Orosei, lo scienziato che per primo a livello internazionale ha scoperto l’esistenza dell’acqua su Marte, discuteranno delle implicazioni scientifiche presenti all’interno di questo importante titolo strategico.

Per partecipare all’incontro occorrerà prenotarsi (educational@play-modena.it)

Tutorial Pittura Con Zansa Paint

sabato 4 domenica 5 sempre

Pad.A – A24

Nicola “Zansa” illustrerà passo dopo passo la pittura di Be’lakor The Dark Master, svelando consigli e tecniche per ottenere modelli spettacolari.

Come nasce un Dungeon

domenica 5 ore 10:00

Primo piano – Sala 100

Un incontro in cui il Dungeon, luogo fondamentale e cardine di gran parte delle avventure dei gdr, è dedicato al processo di creazione. Andrea Rossi, il Master of Master, illustrerà nel dettaglio come inserire al suo interno trappole, enigmi, indizi, mostri e tutto quello che è utile a rendere armonico, letale e carico di tensione un dungeon da esplorare.

Inntalk Con Inntale

domenica 5 ore 10:30

Primo piano – Sala 400

Il team di InnTale sarò disponibile per una sessione di Q&A per parlare a tu per tu del progetto e dell’evoluzione del mondo giochi di ruolo.

Verranno affrontati tanti temi tra cui l’evoluzione del progetto Luxastra e i piani futuri che conterranno nuove IP e iniziative importanti, come ad esempio, l’editoria e la pubblicazione dei fumetti.

Durante l’incontro sarà presentata una proiezione esclusiva.

D&D A 360° – Un salto nel futuro e ritorno

domenica 5 ore 12:00

Primo piano – Sala 100

Adventurers League Adriatica in compagnia di Christian “Zoltar” Bellomo di Sageadvice presenterà un incontro di aggiornamento sul mondo di Dungeons & Dragons.

Durante il panel verranno discusse le novità che si prospettano per l’universo di Dungeons & Dragons (con occhio attento verso l’evoluzione del gioco organizzato) e di come questo gioco di ruolo possa essere utilizzato in progetti sociali e, in generale, per il supporto alle persone.