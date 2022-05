Quali eventi ci attendono a Play Festival del Gioco 2022? Cosa si può fare tra una demo e un’altra oppure in attesa di incontrare il proprio autore o artista preferito per un firmacopie? La risposta in breve è: “Tante cose!” Scherzi a parte, Play 2022 è animato da un ricco programma che si compone con più di 400 eventi tra panel, demo, eventi live e molto molto altro ancora, in modo da avere qualcosa per ogni appassionato.

Nonostante il gran numero di appuntamenti che la tre giorni di giochi ci riserverà, alcuni eventi in programma saranno davvero imperdibili e rappresenteranno ognuno a loro modo un momento particolare della fiera. Abbiamo pensato così di raccogliere alcuni suggerimenti in modo da guidare i partecipanti della fiera attraverso il fitto programma, mettendo in evidenza gli incontri che ci hanno colpito di più.

Di seguito potete leggere la nostra lista (in aggiornamento nel caso vengano annunciate nuove iniziative che finiranno nei nostri radar) degli eventi da tenere sotto controllo ed ai quali partecipare!

Play Festival del Gioco 2022: gli eventi da non perdere

Venerdì 20

Sabato 21

Domenica 22

Gli strati del Dungeon Old-School

Venerdì 20 ore 17:30

Galleria – Ufficio 15

Andrea Rossi, il Master of Masters, presenta la sua rinomata per creare Dungeon.

Questa metodologia nasce per i Dungeon di chiaro Old-School ma può essere applicata per la progettazione di Dungeon di qualsiasi tipo.

Per partecipare occorrerà prenotarsi a questo link, i posto sono limitati

Asta Tosta 2022

Venerdì 20 ore 21:30

Modena via paltrinieri 80

Anche quest’anno si terrà l’immancabile Asta Tosta, animata dalla consueta goliardia dei suoi battitori, che vi guideranno attraverso una carnet con i giochi più improbabili messi all’asta.

Per partecipare come pubblico è necessario registrarsi. A questo link trovate tutte le info e il regolamento di Asta Tosta 2022.

Misteri e indagini, fra gioco e realtà

Sabato 21 ore 11:00

Galleria – GAL6

Il giornalista, divulgatore e indagatore dell’insolito Massimo Polidoro e il giornalista scientifico Michele Bellone ci guideranno tra misteri ed enigmi, spesso al centro dei giochi.

La voglia di svelarli, alimentata dalla curiosità, ci spinge a esplorare, raccogliere indizi, formulare ipotesi per scoprire insieme cos’hanno in comune giocatori e investigatori, creatori di giochi e scrittori.

“Houston, problem solved!” PLAY on Earth to survive on Mars

Sabato 21 ore 13:30

Primo Piano – Sala 40

Un panel in cui i rappresentati di INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) e Ignacy Trzewiczek, autore di First Martians, ci racconteranno quali sono le sfide che attenderanno l’uomo su Marte e come l’elemento scientifico è stato implementato in modo corretto all’interno del gioco.

Non Dire Draghi – Storie di Vapore – Actual Play dal vivo

Sabato 21 ore 16:30

Galleria – Ufficio 15

l Non Dire Draghi saranno impegnati in una sessione di gioco di ruolo dal vivo, ambientata a Kumo, il mondo di “Storie di Vapore“, il loro podcast disponibile su tutte le piattaforme.

Protagonisti della sessione saranno il master Emilio Palmerini, la vecchia gnoma Olga (interpretata da Giada Taribelli @giadadiruolo), la sua assistente Ametista (interpretata da Viola Sanguinetti @viovagram) e due ospiti speciali: Laura @lamadredeidraghi e Alberto @il_bardo_taglialegna!

Il numero di posti è limitato occorre quindi iscriversi, gratuitamente, attraverso Eventbrite a questo link.

Sia per Venere che per Marte… Si parte?

Sabato 21 ore 21:00

Modena – Chiesa San Carlo

Una conferenza spettacolo con Adrian Fartade e Luca Perri sugli interrogativi che animano la discussione attorno alla colonizzazione di Marte, con lo sguardo rivolto all’insù ma i piedi ben piantati per terra.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione a questo link. Per accedere all’evento occorrerà presentarsi tassativamente entro le 21 mostrando la registrazione.

Dall’Anno 0 all’Anno X – Quarant’anni di Librogame Italiano

Domenica 22 ore 11:30

Galleria – GAL.15

Il librogioco compie 40 anni: cosa è cambiato in Italia nell’arco di questi 4 decenni?

Francesco Di Lazzaro, ricostruisce tutta la storia del genere, nel comparto editoriale italiano a partire da Tante storie per giocare di Gianni Rodari e Avventure nell’Isola di Edward Packard fino a oggi.

Fey Chen’s Trading Post

Domenica 22 ore 12:00

Esterno – Taverna

Il Trading Post è uno speciale evento per tutti gli avventurieri dell’Adventurers League di Dungeons & Dragons 5a Edizione in cui poter incontrarsi e scambiare oggetti di gioco.

A partire dalle 12:00 di domenica, poco prima della Epic, il mercante Fey Chen vi permetterà di scambiare oggetti con altri avventurieri vostri pari e inoltre vi tenterà con delle rarità esclusive.

Per partecipare occorrerà avere con voi la vostra scheda e il vostro logsheet, poiché tutto ciò che metterete nello zaino e tutto ciò che darete via dovrà essere registrato per poi poter essere utilizzato fin da subito.

Se doveste mancare l’appuntamento con Fey Chen, non disperate, se gli eventi dovessero essere propizi, potreste trovarlo dalle 18:00 alle 18:30 alla fine dell’Epic

Leggende di Dungeons & Dragons

Domenica 22 ore 12:00

Galleria – GAL.6

L’annuale punto su Dungeons & Dragons in compagnia di Christian “Zoltar” Bellomo di Sage Advice. Durante questo panel saranno approfondite le ultimissime novità del gioco di ruolo più famoso del mondo parlando dei loro autori e di come la loro vita è cambiata grazie a una grande passione. Scopriremo le potenzialità di un gioco che potrebbe motivarti a una fantastica avventura: quella della tua Vita.

Per partecipare basta registrarsi gratuitamente a questo link.

D&D Adventurers League Epic – “The Red War“

Domenica 22 ore 14:00

Primo Piano – Sala 400

Anche quest’anno Play ospita l’Epic di Dungeons & Dragons, un’incredibile sessione multitavolo collettiva. Decine di tavoli, decine di master ed un fantastico numero di avventurieri si uniranno a formare un evento che può essere descritto con una sola parola: EPICO!

Per iscriversi occorre com ompilare, entro e non oltre il 15 maggio e fino ad esaurimento posti, il modulo che troverai a questo link.