Amate i librogame? Siete fra i nuovi lettori di questa tipologia di narrativa interattiva o siete della “vecchia guardia” cresciuta con i mitici volumi della EL edizioni? A Play Festival del Gioco 2022 saranno numerose le proposte sia di librigame sia di fumettogame con una presenza massiccia di editori con prodotti dedicati a questo mondo.

I librogame sono una delle anime che danno vita al mondo ludico e trovano in Play una vetrina di tutto rispetto in grado di rivolgersi ad appassionati di lungo corso, ma anche ai neofiti. Play riserverà al librogame una particolare attenzione, con la presenza di editori, gruppi di appassionati, autori ed esperti, pronti a ravvivare questo particolare segmento della manifestazione con varie attività ed eventi.

Come già fatto in precedenza per i nostri articoli sui giochi da tavolo e i giochi di ruolo da non perdere abbiamo pensato di dedicare un momento anche ai librogame da non perdere. Anche in questo caso il nostro elenco racchiuderà tutti quei titoli che riteniamo rilevanti in ambito librogame nei segmenti per esperi e in quello trasversale, pertanto troverete questo elenco comprensivo sia di titoli già disponibili sul mercato e qualche novità in arrivo.

Play Festival del Gioco 2022: i librogame da non perdere

Librogame “per tutti”:

Librogame “per gli esperti”:

Lupo Solitario

(Vincent Books – Stand: Raven Distribution)

Parlando di librigame non potevamo che cominciare da Lupo Solitario, uno tra i titoli più iconici e amati di tutto il genere e probabilmente, se nella vostra vita avete letto un solo librogame, le probabilità che questo sia stato uno dei volumi di questa collana (se non il primo) sono altissime.

Per tale motivo ci sentiamo di suggerire, a chi si avvicina la prima volta a questo mondo, che leggere Lupo Solitario 1 – I signori delle tenebre rappresenta un vero e proprio rito di passaggio.

Consigliato a: chi non conosce Lupo Solitario, non è mai troppo tardi per rimediare

Bacci Pagano: Il Gioco

(Demoela)

Un gioco in scatola che racchiude ben cinque librogame dedicati all’omonimo personaggio letterario nato dalla penna di Bruno Morchio.

In Bacci Pagano – Il Gioco prenderete in mano le indagini dell’investigatore cercando di risolvere i cinque casi di lunghezza e difficoltà crescente. Il gioco presenta anche una mappa della città di Genova e una pagina del Secolo XIX, sulla quale sono nascosti degli indizi per la risoluzione dei casi.

Consigliato a: chi ama i gialli e a chi vuole conoscere meglio il capoluogo ligure.

Nicolas Eymerich Inquisitore – Il Sabba Nero

(Vincent Books – Stand: Raven Distribution)

A poca distanza dalla terribile scomparsa di Valerio Evangelisti vogliamo rendere omaggio a questo grande autore italiano con un librogame dedicato a uno dei suoi personaggi più famosi e amati: Nicolas Eymerich Inquisitore.

Ne Il Sabba Nero vestirete proprio i panni del frate dominicano, impegnato a tentare di sbrogliare l’intricata matassa di un complotto contro la Chiesa che sembra svolgersi contemporaneamente tra presente, passato e futuro. Il sistema di gioco de Il Sabba Nero si basa interamente su una sola caratteristica, la Volontà, di cui avrete a disposizione 30 punti da spendere con saggezza.

Consigliato a: ovviamente ai fan di Evangelisti, ma anche agli amanti delle avventure grafiche.

Mi Vuoi Adottare?

(Dracomaca – Stand: Dracomaca – Lamù Edizioni)

Mi vuoi adottare? è una curiosa e originale opera interattiva che ridefinisce il concetto di tutorial. Le pagine di questo libro vi presenteranno Willy, un librogioco per chi non ha mai letto un librogame rivolto a chi è assolutamente digiuno di narrativa a bivi.

Wily presenta un tutorial interattivo composto da soli 50 paragrafi, durante i quali vengono esposte le meccaniche peculiari del funzionamento di librogame e quali caratteristiche lo differenziano da un normale libro.

Tutto questo viene dimostrato tramite un vero e proprio librogame, con bivi, prove e illustrazioni. Willy vi metterà alla prova con tre generi diversi ( avventura romantica, horror/action e investigativa) e vi presenterà anche tanti altri libri.

Consigliato a: a chi voglia capire cosa è un librogame.

Le Cronache di Catusia 1: Il Consiglio dei Topi

(Edizioni Librarsi – Stand: Edizioni Librarsi)

In questo librogame interpreterete Zampalesta Scarmiglione della Malapena, detto l’Acchiappatopi Rosso, un gatto avventuriero e un fidato agente di Sua Maestà Rexfelis, sovrano della città di Catusia e dei gatti della Foresta delle Orme.

Zampalesta dovrà difendere il regno da un complotto ai danni della famiglia reale, ordito dai nemici del Regno dei Gatti: il misterioso Consiglio dei Topi.

Consigliato a: a chi ama gli animali antropomorfi e l’atmosfera fiabesca

Persephone X

(Aristea – Stand: Aristea)

Gli alieni sono alle porte del sistema solare e non sembrano avere intenzioni amichevoli. Spetterà a voi lettori, nei panni del protagonista William Hunter e a tutto il suo equipaggio del’astronave Uguaglianza salvare l’umanità. Per farlo dovrete spingervi fino alle soglie dell’ultimo misterioso pianeta: Persephone X.

Questo librogame presenta alcuni elementi innovativi quali l’aspetto gestionale dell’equipaggio e persino quello dell’astronave.

Consigliato a: a chi vuole vivere un’avventura simile a Mass Effect

The Zombies. L’inizio della fine

(Dracomaca – Stand: Dracomaca – Lamù Edizioni)

The Zombies vi trasporterà all’interno di una vera apocalisse zombie in piena regola. In questo librogame sarete uno dei pochi sopravvissuti al contagio e dovrete farvi largo in una società ormai prossima all’annientamento. In questo scenario apocalittico dovrete cercare di salvare, oltre a voi stessi, anche i vostri familiari, amici e colleghi.

Il librogame, che si compone di 700 paragrafi e di 9 finali differenti, prevede un sistema di gioco che fa uso di dadi e un doppio sistema di combattimento per regolamentare il corpo a corpo e il combattimento a distanza.

Consigliato a: tutti gli appassionati dell’apocalisse zombie!

La Legione delle Ombre

(Giochi Uniti – Stand: Giochi Uniti)

La Legione delle Ombre è un librogame con splendide mappe a colori e che definiremmo massiccio per via delle sue circa 500 pagine.

Il numero di pagine non è l’unico elemento che si fa notare in La Legione delle Ombre, infatti questo volume è stato congegnato in un’ottica moderna, eliminando le meccaniche di gioco più datate, senza però allontanarsi troppo dalla quintessenza del librogame, consegnando così ai giocatori qualcosa che potrebbe assomigliare a un videogioco action RPG su carta.

Consigliato a: chi ama i librigame densi di azione e combattimento

Carcosa – The Necronomicon Gamebook

(Officina Meningi – Stand: Officina Meningi)

Carcosa – The Necronomicon Gamebook è il secondo e ultimo librogame della serie The Necronomicon Gamebook, scritta da Valentino Sergi. In questa nuova avventura di ispirazione lovecraftiana il vostro personaggio dovrà cercare di districarsi dai lunghi e viscidi tentacoli del misterioso Re in Giallo, nel tentativo di mantenere intatta la propria sanità mentale e la propria vita. Carcosa – The Necronomicon Gamebook è un volume molto ben realizzato, infatti nel 2020 è stato insignito del premio Miglior edizione ai LGL Award 2020

Consigliato a: chi ama H.P. Lovecraft

Inferno

(Watson Edizioni)

Il settecentesimo anniversario della morte di Dante è da poco trascorso, quindi quale occasione migliore per non inserire questo librogame nella nostra lista?

In Inferno vivrete un’avventura che vi porterà fin nel cuore dell’inferno: Dante Alighieri è appena uscito dall’Inferno, ma suo fratello Francesco, invece, vi è entrato proprio per salvare il sommo poeta!

Inferno vi permetterà di interpretare entrambi i fratelli e condurre così una doppia esplorazione dell’Ade da due punti di vista alternati e complementari, ma ugualmente mortali.

Consigliato a: per chi ama la letteratura italiana e desidera immergersi nelle atmosfere dantesche