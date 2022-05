Quali giochi da tavolo provare a Play Festival del Gioco 2022? Abbiamo stilato una selezione delle numerose proposte presenti in fiera per provare a segnalarvi quali prodotti non perdervi sia che siate alla manifestazione per tutti i tre giorni di fiera sia che facciate un rapido passaggio dio un pomeriggio.

La più nota ed amata fiera del gioco italiana torna questo 2022 ad accogliere tutti gli appassionati, come di consueto, in primavera. Play Festival del Gioco 2022 si terrà presso il quartiere fieristico di Modena dal 20 al 22 maggio con un ricco programma che abbraccerà a 360° tutto il mondo dei giochi: giochi da tavolo, di ruolo, di carte, di miniature e tanto altro ancora.

In mezzo a questo mare, dove abbonda l’imbarazzo della scelta, può essere quindi difficile trovare il prodotto giusto per le proprie esigenze. In questo articolo abbiamo stilato una selezione dei giochi da tavolo da non perdere. Al fine di rendere questa selezione ancora più chiara e accessibile abbiamo anche diviso il nostro elenco in proposte per esperti e per tutti.

Una precisazione su quello che leggerete di seguito: in questo elenco abbiamo inserito una selezione di titoli, sia vecchi che nuovi, che sarà possibile provare e acquistare durante la fiera.

Play 2022: I giochi da tavolo da non perdere

Giochi per gli esperti:

Giochi per tutti:

I giochi da tavolo da non perdere per gli esperti

Le Rovine Perdute Di Arnak

(Cranio Creations – Stand: Cranio Creations)

Le Rovine Perdute di Arnak, è un gioco da tavolo molto lineare ma al tempo stesso profondo, che combina le meccaniche di deck building e piazzamento lavoratori in uno scenario di esplorazione, gestione delle risorse e scoperta. Questo titolo è stato selezionato per il Kennerspiel des Jahres 2021 (il prestigioso premio tedeschi per il gioco complesso dell’anno).

Se invece conoscete e già e siete appassionati di questo titolo, durante Play 2022 potrete recuperare Capi Spedizione, la prima espansione di Le Rovine Perdute Di Arnak.

Consigliato a: chi vuole farsi sorprendere da una gioco che è una piccola gemma nascosta nella giungla

Giocabile in: 1-4 giocatori

Root

(Ms Edizioni – Stand: Ms Edizioni)

Abbiamo parlato di Root più volte su queste pagine, del resto il gioco da tavolo di Cole Wehrle è uno dei titoli che ha ridefinito i giochi da tavolo moderni, grazie ad elementi peculiari quali la tematizzazione con animali antropomorfi e le eleganti meccaniche di gioco.

Ovviamente per cominciare a giocare a Root occorre il gioco base, tuttavia per ampliare l’esperienza di questo particolare wargame di strategia avrete a disposizione diverse espansioni, tra cui la nuovissima Root: Il Bosco Meccanico, in uscita durante il mese di maggio.

Consigliato a: chi ama gli animali antropomorfi e non ha paura dei wargame strategici

Giocabile in: 2-4 giocatori

Barrage

(Cranio Creations – Stand: Cranio Creations)

Un gioco di ispirazione german, che porta sul tavolo una spietata gara tra corporazioni dell’energia elettrica. In Barrage sarete a capo di diverse compagnie elettriche, con lo scopo di sfruttare al meglio le proprie (e altrui) risorse per diventare i maggior produttori di energia: nel corso di 5 round dovrete scegliere le mosse migliori da attuare, cercare di precedere quelle degli avversari e portare a termine più contratti possibili, facendo sempre attenzione alla ridotta selezione di risorse e i numerosi elementi da prendere in considerazione.

Consigliato a: chi vuole mettersi alla prova con un gioco davvero sfidante

Giocabile in: 1-4 giocatori

Great Western Trail

(Ghenos Games– Stand: Ghenos Games)



Great Western Trail – Seconda edizione è la nuova incarnazione di questo classico titolo gestionale ad ambientazione western. In Great Western Trail si vestiranno i panni di rudi mandriani, alle prese con la transumanza del bestiame da Kansas City fino a New York.

Gestione della Mano, Movimento da Punto a Punto, Tracciato Movimenti, Preparazione Variabile, Collezione Set, Deck Building e molto altre ancora sono le meccaniche che rendono questo gioco un titolo per esperti a tutti gli effetti.

Consigliato a: chi vuole un gestionale con moltissime meccaniche

Giocabile in: 1-4 giocatori

Terraforming Mars

(Ghenos Games – Stand: Ghenos Games)



Una nuova incarnazione per Terraforming Mars, l’acclamato gioco di strategia di Jacob Fryxelius. Questa nuova iterazione del titolo propone un’esperienza più leggera, veloce e potenzialmente accessibile anche a giocatori meno navigati.

Indubbiamente Ares Expedition si presenta come un titolo dalle potenzialità e meccaniche ridotte rispetto al suo predecessore, se siete alla ricerca di qualcosa di più corposo e impegnativo il nostro consiglio non può che ricadere su Terraforming Mars.

Consigliato a: chi vuole provare una versione più light di Terraforming Mars

Giocabile in: 1-4 giocatori

I giochi da tavolo da non perdere per tutti

Throw Throw Burrito – Extreme Outdoor Edition

(Asmodee – Stand: Asmodee)



Throw Throw Burrito è un party game in cui i giocatori danno vita a battaglie senza esclusioni di colpi, lanciandosi (più o meno selvaggiamente) un simpatico burrito squishy.

Se questa descrizione non è stata sufficiente a catturare la vostra attenzione, lo sarà sicuramente l’annuncio di Throw Throw Burrito – Extreme Outdoor Edition, una nuova versione del gioco esplicitamente ideata per l’uso all’esterno: Throw Throw Burrito – Extreme Outdoor Edition utilizza infatti due enormi burrito gonfiabili!

Consigliato a: chi vuole stupire gli altri con un gioco folle e sopra le righe

Giocabile in: 2-6 giocatori

Detective

(Pendragon Game Studio– Stand: Pendragon Game Studio)

Detective – Sulla scena del crimine è un gioco di investigazione incredibilmente immersivo e coinvolgente. La scatola base offre una campagna composta da cinque episodi collegati tra loro, dove sarete alle prese con un misterioso omicidio che metterà a dura prova le vostre capacità investigative e deduttive. A rendere Detective un’esperienza così particolare è la presenza di vero e proprio database investigativo, che potrete utilizzare per portare avanti l’indagine.

Nel caso in cui Detective vi appassionasse, sono disponibili numerose espansioni, come ad esempio Detective: Operazione Vienna, Detective: Scavare a fondo e Detective – Dune: I segreti della Casa.

Consigliato a: chi ama il genere crime e vive a pane e serie tv

Giocabile in: 1-5 giocatori

Wonder Book

(DV Giochi – Stand: DV Giochi)

Wonder Book è un dungeon crawler cooperativo a tema fantasy, che unisce l’esperienza del gioco da tavolo alla bellezza dei libri pop-up.

Si tratta di un titolo estremamente intrigante, caratterizzato da un gioco dinamico, completamente interattivo e dal design e dalla cartotecnica fuori dal comune.

Wonder Book è stato progettato da due talenti italiani del game design contemporaneo, Martino Chiacchiera e Michele Piccolini, ed è stato illustrato da uno degli artisti più apprezzati nel settore dei giochi da tavolo, Miguel Coimbra.

Consigliato a: chi è alla ricerca di qualcosa un gioco dal design davvero unico

Giocabile in: 1-4 giocatori

Moodboard

(KaleidosGames – Stand: Oliphante)

Moodboard è un gioco creativo il cui scopo è la creazione della cosiddetta Moodboard, ovvero una raccolta di immagini, idee e suggestioni in grado di suscitare le giuste ispirazioni. Si tratta di un concept utilizzato dai creativi di tutto il mondo quando devono presentare ed esporre un progetto. In modo molto semplice e diretto, Moodboard vi metterà nei panni di un gruppo di creativi con lo scopo di convincere con le vostre idee un cliente diverso ad ogni turno.

Consigliato a: giocatori creativi in cerca di ispirazione

Giocabile in: 2-7 giocatori

Carcassonne

(Giochi Uniti – Stand: Giochi Uniti)

Quando pensiamo ad un gioco iconico e adatto a tutti non possiamo certo lasciare fuori Carcassonne. Questo gioco di costruzione e piazzamento tessere è uno dei più famosi mai pubblicati, grazie alle sue meccaniche semplici e di facile assimilazione.

Per vincere a Carcassonne occorrerà accumulare più punti tramite la costruzione di città, strade e monasteri. Nella sua versione base il gioco avrà una durata media di circa 30 minuti e potrà essere ovviamente ampliato con l’aggiunta delle diverse espansioni.

Consigliato a: chi cerca qualcosa di classico e adatto a tutti

Giocabile in: 1-5 giocatori