Quali giochi di ruolo “carta e penna” provare a Play Festival del Gioco 2022? Sia se andrete alla manifestazione per tutti i tre giorni della sua durata o anche solo per un pomeriggio vi proponiamo una selezione di prodotti che vi consigliamo di provare sia che siate degli esperti del settore sia che siate degli assoluti neofiti che proveranno per la prima volta nella loro vita una partita!

I giochi di ruolo rappresentano una delle grandi anime della manifestazione e per tutta la durata dell’evento saranno numerose le presentazioni di nuovi prodotti, sia di grandi editori che di etichette indipendenti, come anche titoli intramontabili.

Tra gli aspetti più esaltanti di Play vi è infatti la possibilità di provare tutti questi giochi approfittando delle moltissime sessioni dimostrative tenute da master dedicati, sia che si tratti di un manuale fresco di stampa, sia che si tratti di un “grande classico” del passato.

Vista l’abbondante offerta di gioco che editori e associazioni ludiche metteranno a disposizione dei visitatori, come ottimizzare il proprio tempo in fiera? Quali giochi sarà possibile provare? Per rispondere a queste domande abbiamo dato un’occhiata al programma di Play Festival del Gioco 2022, per avere un’idea più definita di cosa ci aspetterà durante la fiera, preparando un elenco dei giochi di ruolo che vorremmo giocare personalmente.

Nel mettere insieme questa selezione abbiamo cercato di variare quanto più possibile in modo da includere una proposta interessante per ogni tipologia di giocatore.

Play 2022: I giochi di ruolo da non perdere

Dungeons & Dragons

(Wizards of the Coast – Stand: vari)

Dungeons & Dragons è davvero un titolo che non ha bisogno di alcuna presentazione, in quanto è uno dei giochi di ruolo più diffusi e conosciuti al mondo e ampiamente citato nella cultura pop con apparizioni eccellenti in film e serie tv.

Il gioco più famoso del mondo non poteva certo mancare da questa lista e dai tavoli di Play 2022, con la possibilità di partecipare a diverse sessioni dimostrative organizzate da diverse associazioni ludiche.

Consigliato a: chi cerca qualcosa di classico e adatto a tutti

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Dungeon Master

L’Unico Anello

(Need Games! – Stand: Need Games!)

L’Unico Anello è un nuovissimo gioco di ruolo basato sulle opere di J.R.R. Tolkien, in particolare Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, e vi permetterà di vivere in prima persona avventure ambientare vent’anni dopo la fatidica sparizione di Bilbo Baggins e il suo inaspettato ritorno: l’Ombra è ben lungi dal fare ritorno, ma questo non significa che la minaccia non sia incombente.

Consigliato a: chi ha lasciato il cuore nella Terra di Mezzo

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Maestro del Sapere

Il Richiamo di Cthulhu

(Raven Distribution – Stand: Raven Distribution e varie associazioni)

Il Richiamo di Cthulhu è un gioco di ruolo basato sulle opere seminali di H. P. Lovecraft e ricco di tutti quei segni distintivi della sua produzione quali segreti, misteri e (ovviamente) orrori. In una partita di Cthulhu interpreterete il ruolo di coraggiosi investigatori, vi recherete in luoghi strani e pericolosi, scoprirete trame nefaste, vi frapporrete ai terrori dei Miti di Cthulhu e dovrete fronteggiare orrori talmente indicibili da far vacillare la vostra sanità mentale. Sarete in grado di sopravvivere a tutta la follia di questo mondo e non solo?

Consigliato a: gli amanti di H. P. Lovecraft e chi cerca un gioco più psicologico.

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Narratore

Knights Of The Round: Academy

(MS Edizioni – Stand: MS Edizioni)

Knights of the Round: Academy è un gioco di ruolo narrativo che raccoglie una serie di ispirazioni ben precise: gli anime shonen, i robot degli anni ’90, le commedie scolastiche giapponesi e i JRPG. Questa amalgama dà vita a un gdr estremamente caratteristico in cui vestirete i panni degli studenti dell’Accademia del Round, una scuola il cui scopo è quello di formare e addestrare piloti di Knights, ovvero robot da combattimento.

Consigliato a: chi ha divorato tutto My Hero Academia e altri anime

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Narratore

Dungeon Crawl Classics

(Kaizoku Press, MPEdizioni – Stand: MPEdizioni)

Dungeon Crawl Classics è un esponente del movimento old school. Questo gioco di ruolo punta a rievocare i fasti ludici dei tempi che furono, quando le avventure erano caratterizzate da sconfinati labirinti sotterranei e da una brutale semplicità.

Il gioco è concepito per offrire un’esperienza dungeoncrawl, con un sistema di regole che rielabora la terza edizione di Dungeons & Dragons.

Consigliato a: per chi ha nostalgia dello stile old school, oppure non teme il drago alla fine del dungeon

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Narratore

Broken Compass

(Raven Distribution – Stand: Raven Distribution e varie associazioni)

Avventurieri coraggiosi e scavezzacollo: c’è un tesoro da trovare!

Se questa frase ha generato il desiderio irrefrenabile di giocare di ruolo, allora questo gioco fa al caso vostro. Il sistema di gioco è caratterizzato da un regolamento molto cinematografico, in cui le azioni saranno determinate da combinazioni fortunate di dadi.

Durante Play sarà possibile partecipare a diversi eventi e sessioni organizzati da associazioni come Il Salotto di Giano A.P.S. e Ass. Culturale Roma Role Play.

Consigliato a: chi vuole vivere avventure ispirate a grandi classici come Uncharted, Indiana Jones, Tomb Raider… e non solo.

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Narratore

Blades in the Dark

(Grumpy Bear – Stand: Pendragon Game Studio)

Un’altra proposta avventurosa è Blades in the Dark di Grumpy Bear, un gioco di ruolo che vi immergerà nelle atmosfere pericolose dei vicoli di una metropoli medievale fantasy. In questo gioco interpreterete una banda di audaci farabutti alle prese con la vostra scalata criminale. Guardatevi quindi le spalle dalla Guardia Cittadina e da tutti i vostri rivali, mentre mettete a segno un colpo dietro l’altro.

Consigliato a: chi ha amato Sei di Corvi e The Gentleman Bastard Sequence, o semplicemente a D&D gioca sempre il ladro

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Narratore

Alien: Il Gioco di Ruolo

(Wyrd Edizioni – Stand: MS Edizioni)

Alien: Il Gioco di Ruolo è il gioco di ruolo carta e penna ufficiale del brand Alien, pubblicato dalla casa editrice svedese Free League Publishing su licenza 20th Century Fox e localizzato in Italia da Wyrd Edizioni.

Alien: Il Gioco di Ruolo è un gioco di ruolo in grado di trasporre perfettamente le atmosfere horror fantascientifiche di questo franchise. Il gioco è adatto sia per imbastire rapide avventure cinematografiche sia lunghe campagne ad ampio respiro. Il regolamento è semplice ma al contempo profondo, quindi ideale per qualsiasi tipologia di giocatore.

Consigliato a: ovviamente agli amanti del franchise di Alien e della Sci-Fi più in generale.

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Narratore

Spire – La città deve cadere

(Isola Illyon Edizioni – Stand: Isola Illyon Edizioni e vari)

Spire – La città deve cadere è un Gioco di Ruolo Fantasy Punk di Grant Howitt e Christopher Taylor. Il tema principale di questo gdr, ambientato sullo sfondo di una rivoluzione, sono gli intrighi e i sotterfugi. In Spire vestirete i panni di alcuni Elfi Oscuri, impegnati a liberare la città dal giogo del dominio degli Aelfir.

Consigliato a: chi ama pianificare ogni sua mossa e predilige un gioco narrativo

Giocabile in: 4-6 giocatori e un Narratore

Prima Vennero

(Chaos League – Stand: MS Edizioni)

Prima Vennero – Un Gioco Di Ruolo A Occhi Chiusi è un larp (gioco di ruolo dal vivo) da camera ad opera di Chaos Leauge, ispirato all’ascesa del nazismo in Germania. In questa esperienza sarete chiamati a vestire i panni di coloro che agli occhi della Germania di epoca nazista vennero catalogati come problematici, inferiori o anche “solo” indesiderati.

Si tratta di un gioco in cui occorrerà approcciarsi con una certa maturità, sia mentale che emotiva, a causa delle le tematiche trattate e le scelte che a cui sarete sottoposti.

Consigliato a: chi cerca un’esperienza molto intima e personale ed emotivamente intensa

Giocabile in: 3-5 giocatori

Segni

(Narrattiva – Stand: Narrattiva)

Anche Narrattiva propone un sistema di gioco per mettere in scena un larp da camera. Segni è un gioco che trae ispirazione dalla creazione del linguaggio dei segni nicaraguense e mette in scena una vicenda in cui impersonerete degli studenti non udenti durante il loro primo giorno di scuola. Tramite la creazione di un linguaggio condiviso riuscirete a stringere amicizia e scoprire molte cose su voi stessi.

Consigliato a: per chi vuole mettersi in gioco abbattendo le barriere della comunicazione verbale

Giocabile in: 4-7 giocatori