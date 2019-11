Pocket Monsters: nella nuova serie TV tornerà anche il Team Rocket!

Il Team Rocket tornerà nella nuova serie animata di Pokémon, e con loro anche tre nuovi personaggi!

L’account Twitter ufficiale per il nuovo anime televisivo di Pocket Monster, chiacchieratissima nuova serie di Pokémon, ha rivelato venerdì che anche il Team Rocket tornerà nella nuova serie.

Gli agenti del Team Rocket erano comparsi nell’anime originale sin dalla prima serie e nel videogame Pokémon Giallo. Alla loro prima comparsa, l’obiettivo del trio è entrare nelle grazie del leader dell’organizzazione Giovanni, rubando un esemplare raro dal Centro Pokémon di Smeraldopoli, ma quando il piano verrà sventato dal Pikachu di Ash; la squadra prenderà di mira il nostro protagonista. Musashi (Jessie nell’adattamento occidentale, doppiata da Megumi Hayashibara) vide sfumare il suo sogno di diventare infermiera abbracciando un nuovo obiettivo, Kojirо̄ (James nell’adattamento occidentale, doppiato da Shinichiro Miki), è l’ultimo erede di una facoltosa famiglia che scappa di casa per fuggire ad un matrimonio combinato, infine Nyarth (Meowth nell’adattamento occidentale, doppiato da Inuko Inuyama), è un Pokémon randagio che impara a camminare su due zampe e a parlare per fare colpo su Mewozie, una femmina della specie che non l’ha mai degnato di attenzioni.

Nella nuova serie, come l’immagine riporta, con loro ci sarà anche il Pokémon Wobuffet.

Oltre ai fan favorite del pubblico, faranno il loro debutto due nuovi personaggi: Koharu (doppiata da Kana Hanazawa), di 10 anni, miglior amica di Gо̄, il nuovo co-protagonista della serie accanto a Satoshi (Ash); e suo padre, il Professor Sakuragi (doppiato da Yūichi Nakamura), a capo dei Sakuragi Lab, costruito a Kuchiba City (Vermillion City nell’adattamento occidentale), nella Regione del Kanto. Koharu è anche accompagnata da uno Yamper, un tenerissimo Pokémon di tipo elettro con sembianze canine introdotto per la prima volta nel videogame per Nintendo Switch Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Pocket Monster arriverà in occidente nel 2020.