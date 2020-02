Poison Ivy da Prime 1 Studio

Negli scorsi giorni è arrivato un nuovo annuncio da parte di Prime 1 Studio, per l’apertura dei preordini di questa magnifica statua di Poison Ivy tratta dal videogioco di Batman Arkham City. La statua raggiungerà un’altezza di ben 80.5 cm, una larghezza di 41.8 cm, con una profondità di 50.8 cm e con un peso di ben 18.6 kg. La statica sarà realizzata per la maggior parte in resina e e farà parte della linea Museum Masterline. Oltre all’uscita Normal verrà rilasciata una versione Exclusive che come bonus avrà un ulteriore volto alternativo.

La statua di Poison Ivy sarà scolpita nei minimi dettagli, notiamo infatti il corpo ricoperto di foglie e radici, i capelli ricci rossi e la pelle color verde. Ci saranno due volti intercambiabili (tre con la versione Exclusive) e una piccola tv a led funzionante posta sulla base della statua.

Poison Ivy, il cui vero nome è Pamela Lillian Isley appare per la prima volta nel volume uno n. 181 di Batman, pubblicato dalla DC Comics. Poison Ivy è un’esperta di tutto ciò che riguarda botanica, biologia e la tossicologia. Considerata mentalmente instabile Ivy ha un’intelligenza di livello geniale, sopratutto per quanto riguarda le piante. E’ immune a tutti i tipi di veleno, batteri, virus o tossine, ed è in grado di manipolare le persone attraverso i suoi speciali fermoni.

La statua di Poison Ivy (Arkham City) è già in preordine sul sito di Prime 1 Studio al prezzo di 1,149.00 Dollari per l’edizione Exlusive, mentre 1099.00 Dollari per la versione Normal, con spedizione stimata nel periodo che va da Maggio ad Agosto 2021.