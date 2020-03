Pornhub trasmetterà videoarte non pornografica

Pornhub è come Rocco Siffredi: molti dicono di non conoscerlo, ma poi risulta essere un’icona della cultura pop. A scanso di equivoci, Pornhub è oggi un servizio di streaming interamente dedicato alla pornografia, un destino che però sembra destinato a cambiare almeno in parte. Con il mondo dell’intrattenimento che si muove verso piattaforme digitali quali Netflix o Disney+, Pornhub ha deciso di iniziare a diversificare i propri contenuti in modo da raggiungere un pubblico sempre più eterogeneo.

Il primo prodotto a essere caricato sul sito sarà Shakedown, un documentario che usa il “flusso di coscienza” per esplorare il mondo queer della scena strip club lesbica che popola Los Angeles. Un vero e proprio trattato video messo in atto dalla regista e artista concettuale Leilah Weinraub, un’opera riconosciuta internazionalmente dalle sfere della cosiddetta “arte alta” e promossa da esposizioni tenutesi al Tate, al Centre d’Art Contemporain e al MoMA, musei contemporanei di Londra, Ginevra e New York.

Dal documentario Shakedown

«Questo film è parte dell’impegno generale più esteso di Pornhub nel supportare le arti», ha detto il direttore del brand, Alex Klein, al giornale Variety. «Vogliamo essere visti come una piattaforma che artisti e creativi possono utilizzare. Abbiamo già visto artisti di ogni tipo caricare contenuti sul sito,che non sarebbero riusciti a trovare dimora in posti quali YouTube o Vimeo, visto che non consentono la nudità. Per noi, la presentazione di un lungometraggio è inedita. Siamo veramente eccitati».

Leillah Weinraub

«Ora c’è un’opportunità per presentare i film della sfera artistica, c’è una maggiore apertura alla diversità del contenuto e a diversi tipi di narrazione», ha dichiarato Weinraub. L’artista, protégée del regista britannico Tony Kaye (American History X), aveva già collaborato in passato con Pornhub creando dei capi d’abbigliamento Hood By Air ispirati alle ricerche degli utenti; questa ulteriore joint venture consolida pertanto un piano d’azione aziendale che mira a tramutare Pornhub in una vera e propria marca, un’etichetta ad ampio spettro che attiri un pubblico “alternativo”.

Rappresentato dal distributore Grasshopper, Shakedown sarà disponibile gratuitamente per l’intero mese di marzo in streaming su Pornhub, in seguito verrà messo in onda su Criterion Channel e, infine, giungerà su iTunes nell’estate.