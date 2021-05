Portachiavi Oshiharai: paga usando i tuoi personaggi anime preferiti

Il portachiavi Oshiharai è il nuovo gadget sviluppato da Sony pensato esclusivamente per gli otaku! Un portachiavi speciale che ti permette di pagare utilizzando i tuoi personaggi preferiti!

Oshiharai: i portachiavi pensati per gli otaku

Il portachiavi Oshiharai è l’ultimo must-have pensato per gli amanti degli anime che non vogliono rinunciare al loro essere otaku nemmeno al momento di un pagamento. Certo, i portafogli ispirati al mondo dell’animazione e all’universo nerd ce ne sono a bizzeffe, ma se si potesse pagare direttamente utilizzando un oggetto modellato sul tuo personaggio preferito? E se un portachiavi diventasse il tuo portafoglio?

Questa è l’idea che sta alla base del nuovo portachiavi Oshiharai, una combinazione delle parole giapponesi oshi, slang otaku per “personaggio preferito”, e harai che significa”pagamento”. Il portachiavi Oshiharai è sviluppato da Sony, e utilizza la tecnologia della carta IC FeliCa dell’azienda per combinare un portachiavi anime con una carta prepagata di denaro elettronico.

Nonostante la tecnologia incorporata, lo spessore del portachiavi non è così effimero visto che è ancora spesso tre millimetri, più o meno come un normale portachiavi di un personaggio.

Ma come funziona esattamente? Il portachiavi Oshiharai è pensato per operare con il sistema di moneta elettronica Edy di Rakuten, che è ampiamente accettato in Giappone presso i rivenditori e i distributori automatici e permette di pagare semplicemente toccando un pad di ricezione.

Il lotto iniziale di portachiavi Oshiharai presenta solo due personaggi facenti parte del franchise Puella Magi Madoka Magica, Madoka Kaname e Homura Akemi. I preordini sono stati aperti oggi 1 maggio. Si possono comprare nel negozio online di Aniplex Plus, al prezzo di 2.980 yen (22,69 euro), e la consegna è prevista per giugno. Le quantità sono limitate ma, dal momento che Sony sta fatturando questi ordini come la “prima serie”, è solo una questione di tempo prima che l’azienda metta sul mercato portachiavi Oshiharai di altri franchise.

