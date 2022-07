Da vertice della catena alimentari, a preda del più letale predatore della galassia. Si potrebbe riassumente brevemente con queste parole il rapporto tra noi umani e gli Yautja, i letali cacciatori di teste alieni meglio noti come Predator, uno dei volti più iconici della fantascienza cinematografica anni ’80. Ma non solo, considerato come la loro proverbiale prodezza nell’arte venatoria li ha spinti a estendere il loro terreno di caccia anche in altri media, come fumetti, romanzi e videogiochi. La saga di Predator è uno dei simboli di quel florido periodo di cult che sono stati gli anni ’80, in cui Hollywood sfornava all’impazzata eroi e villain carismatici. Nel caso dei Predator, il loro mito, pur attraversando momenti non sempre esaltanti, è riuscito ad arrivare ai giorni nostri, nella speranza di mantenere alto il nome degli Yautja.

Il franchise di Predator non è rimasto un contesto narrativo indipendente, ma si è ritrovato a condividere le sorti con l’altro celebre mostro alieni del periofo, lo xenomorfo reso celebre da Alien. Due creature così diverse eppure accumunate da una ferina intelligenza che, pur basandosi su differenti approcci e motivazioni, ha mostrato di aver diversi tratti in comune. Ma prima di contendersi il ruolo di cacciatore galattico per eccellenza con gli xenomorfi, gli Yautja hanno avuto modo di crearsi una propria mitologia e, soprattutto, una propria cronologia.

Gli Yautja, i cacciatori alieni al centro del mito di Predator

Predator, l’alieno che cambiò gli action movie

Torniamo per un attimo agli anni ’80, periodo divenuto ora leggendario, che ha regalato all’immaginario fantascientifico alcune delle figure chiave di una visione della sci-fi che ancora oggi impera nel mondo dell’entertainment. La presenza di un nuovo modo di fare cinema, avviatosi nel comparto fantascientifico con Star Wars, aveva riacceso l’interesse per la sci-fi, consentendo di esplorare nuovi aspetti del genere precedentemente mai considerati sul grande schermo. Da questa libertà presero vita i due cult di Scott, Alien e Blade Runner, ma soprattutto la voglia di non rimanere schiavi di una visione fantascientifica monolitica, creando delle commistioni di genere che arricchissero questo particolare concept.

Allo stesso tempo, al cinema gli spettatori stavano iniziando a familiarizzare con gli action hero, personaggi muscolari e capaci di affrontare avventure dinamiche e iperviolente in cui un mix tra testosterone e umorismo stavano contribuendo a creare un nuovo linguaggio cinematografico. E a comandare questa marcia trionfale erano due volti: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Ad inizio del decennio, era l’interprete di Rocky e Rambo a essere il punto di riferimento per questo genere, grazie soprattutto all’ottima performance offerta nei primi film del ciclo di Rocky. Anzi, si potrebbe dire che non esisterebbe Predator senza il pugile di Chicago.

All’uscita di Rocky IV, si iniziò ad ironizzare su quanti altri film si sarebbero potuto realizzare sul pugile interpretato da Sylvester Stallone. In particolare, l’ironia si concentrava sull’avversario di Rocky, considerato che aveva già affrontati personaggi di un certo spessore, come Apollo, Clubber Lang e Ivan Drago. Insomma, la sensazione era che sulla Terra nessuno potesse affrontare Rocky, l’unico avversario che veramente avrebbe messo in difficoltà Rocky poteva essere un alieno.

Idea suggestiva che fornì a due sceneggiatori, Jim e John Thomas, un’intuizione incredibile: una squadra eterogenea di cacciatori alieni coinvolti in una battuta di caccia sulla Terra. Ai Thomas stuzzicava l’idea di ribaltare il concetto di preda, dando vita ad una storia in cui l’umano, solitamente il cacciatore, divenisse invece la preda. Non a caso, il titolo di lavorazione usato in questa sceneggiatura era Hunter, Cacciatore. A rappresentare gli sfortunati umani, avrebbe dovuto essere un soldato dall’addestramento incredibile, che avrebbe dato del filo da torcere ai bracconieri stellari, motivo per cui si decise di ambientare l’azione nella foresta pluviale del Centro America, considerato che all’epoca era teatro di diverse black ops americane.

La sceneggiatura dei Thomas venne presentata nel 1985 alla 20th Century Fox, che la sottopose al produttore Joel Silver. Apprezzato per il suo lavoro sull’action movie Commando, Silver decise di trasformare il progetto di un film di fantascienza di serie B in una pellicola ad alto budget. Il suo approccio convinse la 20th Century Fox, che lo mise a capo del progetto, e la prima mossa di Silver fu di coinvolgere nella lavorazione come regista John McTiernan e Lawrence Gordon come co-produttore. Il primo nome che venne preso in considerazione per il cast fu quello di Arnold Schwarzenegger. Il muscolo attore aveva già lavorato con Silver in Commando ed era diventato un diretto concorrente di Sly grazie alla sua interpretazione di Conan. Nello sviluppare Predator, Schwarzy venne scelto come interprete di Alan ‘Dutch’ Schaffer, il protagonista della storia. Inizialmente, Dutch avrebbe dovuto essere l’unico umano nel film, capace di tenere testa al letale cacciatore alieno in una lotta sfrenata.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

L’idea non convinse pienamente Schwarzenegger, che manifestò le sue perplessità agli sceneggiatori. Una perplessità che si rivelò la chiave del successo della pellicola, visto che seguendo l’intuizione dell’attore, McTiernan e la sua squadra modificarono il concept originale, introducendo l’elemento della squadra di recupero americana, giocando su uno dei temi cari al cinema action del periodo, lo black ops in stati canaglia o piccoli stati del Centro America, che venne intrecciato all’elemento fantascientifico. Scelta che portò alla necessità di comporre una squadra di soldati duri e pronti a tutto, occasione perfetta per comporre un team di muscoli che è divenuto una leggenda degli action movie della storia.

Direttamente dalla saga di Rocky venne preso Carl Weathers, che interpreta una vecchia conoscenza di Dutch ed è il punto di contatto con la parte ‘spionistica’ della pellicola. Dal mondo del wrestling arrivò Jesse Ventura, che interpretò Blain. Ventura non era solo dato del fisico massiccio richiesto, ma aveva anche un passato militare, dato che aveva servito come Navy S.E.A.L. e si era fatto anche la sua bella parte di Guerra del Vietnam (1966-1795). Curiosamente, oltre a Predator, Ventura si ritrovò a lavorare con Schwarzenegger anche per un altro film in quello stesso anno, L’implacabile, altra pellicola fantascientifica ispirata ad un romanzo di Stephen King, L’uomo in fuga (The Running Man).

Non solo attori muscolosi, ma anche degli improvvisati interpreti che vennero coinvolti quasi per punizione, come Shane Black. Black non era nemmeno un attore, bensì uno sceneggiatore. La sua presenza nel cast fu una sorta di necessità, voluta da Joel Silver per una ragione ben precisa: costringerlo a lavorare! Black, infatti, alle prese con la stesura di una sceneggiatura per Silver, basata su una coppia di poliziotti, un bianco e uno di colore, alle prese con una brutta storia di droga, che poi divenne il film Arma Letale. Il set di Predator fece talmente bene al lavoro di Black che lo sceneggiatore nel frattempo scrisse anche una seconda sceneggiatura, L’ultimo boyscout!

La presenza di una serie di personalità forti, come ricordato spesso dagli attori che presero parte al film, trasformò la lavorazione di Predator in una sorta di rivalità tra i diversi interpreti, impegnati in una gara di machismo tra chi aveva il bicipite più gonfio o chi si allenava più duramente. Nonostante vicende legate a una delle lavorazioni più estreme per un film del periodo, tra inconvenienti della location e licenze matrimoniali, Predator divenne comunque un cult del periodo, forte della vena satirica del film di McTiernan. La presenza di un cast volutamente iper-muscolare, con la presenza di battute divenute storiche, è un modo di ironizzare sull’impostazione tipica degli action movies del periodo.

Centrale nelle dinamiche del film è anche la caratterizzazione storica del periodo. Come in altri film del periodo, anche Predator si affida alla contemporaneità degli anni ’80, utilizzando il dettaglio delle piccole battaglie combattute nei paesi latino-americani da operativi americani, in quelle che erano note come black ops, interventi armati volutamente segreti. McTiernan ne fa un uso intelligente, trasformandole nel casus belli del suo film, a cui unisce una sottile critica all’uso delle armi, incarnata dalla celebre scena in cui i soldati sparano nella boscaglia alla cieca sperando di colpire l’invisibile nemico. Momento che ribadisce l’inutilità di un approccio violento a situazioni che non si comprendono, come dimostra il resto della pellicola, in cui alla fine il tutto si riduce ad uno scontro fisico e istintivo. In Predator, soprattutto, è avvincente il ribaltamento della prospettiva del rapporto umano-alieno. Dutch e la sua squadra ricordano l’equipaggio della Nostromo di Alien, sono la preda di un’entità senza nome e apparentemente inarrestabile. Contrariamente al film di Scott, però, in Predator non si assiste alla disperazione di un gruppo umano che tenta di sopravvivere, ma alla volontà di una squadra di uomini armati e convinti di una superiorità sicura garantita dall’arma più grossa. Sotto l’impianto di un action movie, quindi, ci sono risvolti più profondi che rendono Predator qualcosa di più profondo, una visione ibrida della narrazione cinematografica che si evolverà ulteriormente nel suo secondo capitolo

La nascita dello Yautja

A rendere leggendario Predator, ovviamente, fu la presenza di un alieno lontano dai precedenti canoni cinematografici. Nell’epoca aurea della sci-fi cinematografica tra gli anni ’50 e ’60, l’extraterrestre era spesso una metafora del nemico comunista, era l’incarnazione del nemico subdolo e meschino, una visione parzialmente rivista in Star Trek e Star Wars, ma che ha visto in Alien una connotazione rivoluzionaria. Lo xenomorfo è un caso di alieno ferino, non cattivo, ma animato da una mente animale che si adatta a seguire un dictat biologico: riprodursi. Per quanto lontano dal concept della creatura di Scott, gli Yautja sono stati, seppure in modo seminale, creati come una cultura di cacciatori, di cui, nel primo film, sappiamo relativamente poco, se non che mostrano una dotazione di armi incredibili e sono animati da una mentalità predatoria eccezionale.

Se concettualmente il cacciatore alieno era stato sommariamente idealizzato, diverso fu il percorso che portò alla nascita ‘fisica’ del Predator. Creare un alieno credibile non è mai facile, e la squadra di McTiernan si scontrò con numerose difficoltà. Il primo look dell’alieno era totalmente diverso da quello visto alla fine, e aveva una fisicità completamente differente, che lo rendeva più smilzo e agile rispetto al letale cacciatore alieno che conosciamo oggi. Nella prima versione, l’alieno avrebbe dovuto essere agilissimo e muoversi continuamente tra il fitto fogliame. A realizzarlo fu Richard Edlung, che creò un essere sproporzionato, con grossi occhi gialli incassati in una testa dalla forma canina, ma incapace di avere la necessaria agilità richiesta dalla figura del cacciatore alieno.

Si era anche realizzata un’apposita tuta rossa che avrebbe indossato l’interprete dell’alieno, la cui colorazione avrebbe consentito di lavorare in post-produzione sulla rimozione dell’alieno dalle scene per dare vita al celebre occultamento dei Predator. Era quindi necessario trovare un attore che riuscisse a indossare questa tuta e al contempo fornire una prestazione fisica all’altezza, un requisito che venne soddisfatto da una futura star degli action movie: Jean-Claude Van Damme. Una volta infilato Van Damme nella tuta dell’alieno, la prima sensazione non fu positiva. Contrariamente agli umani, massicci e visivamente forzuti, il risultato era quello di una creatura minuta e poco pericolosa, iniziando a far pensare che anche per l’alieno servisse un attore dotato di una certa fisicità. A questo, si aggiunsero anche le lamentele di Van Damme, che segnalava come la tuta fosse soffocante, al punto di ridurlo quasi allo svenimento in diverse occasioni, al punto che due soli giorni di riprese l’attore belga abbandonò il set, quando scoprì che oltre a dover faticare in modo assurdo il suo nome non sarebbe nemmeno apparso nei titoli di coda.

L’abbandono di Van Damme spinse McTiernan a rivedere il concept dell’alieno. Dopo aver visionato una proposta di Rick Baker, su consiglio di Schwarzenegger ci si rivolse ad un maestro del settore, Stan Winston, con cui l’attore aveva lavorato pochi anni prima per Terminator. Questo cambio consentì anche di realizzare un alieno il cui fisico potesse competere con quello dei forzuti umani, cosa su cui Winston lavorò da subito. I primi bozzetti del nuovo alieno furono creati da Winston durante un volo verso gli studi Fox in compagnia del regista di Aliens, James Cameron, che suggerì di introdurre l’elemento delle mandibole da insetto. Il nuovo alieno era quindi più massiccio, novità che chiese un attore adeguato sotto la maschera. Ruolo che venne interpretato da Kevin Peter Hall, che superava i due metri di altezza.

Dalla pellicola al fumetto

Il successo di Predator fu tale che, come molti altri cult del periodo, il suo futuro passò prima ancora che in un seguito cinematografico, dal mondo del fumetto. Era quasi una consuetudine, in quegli anni, che la Dark Horse Comics sviluppasse seguiti di grandi film dando vita a fumetti che ne proseguissero le trame o approfondissero aspetti che arricchivano questi universi narrativi, una prassi che aveva arricchito i miti di Alien, Star Wars o Robocop. Predator non fece eccezione, tanto che fu proprio l’artefice del primo arco narrativo della declinazione fumettistica degli xenomorfi, Mark Verheiden, a realizzare un primo capitolo di Predator a fumetti.

L’idea fu quella di portare lo scenario nella dimensione urbana di New York, dove il fratello di Dutch, ancora alla ricerca del fratello misteriosamente sparito, si sarebbe trovato a dover gestire una situazione decisamente insolita: una guerra tra bande, con un Predator come ospite a sorpresa. Trama che univa la visione cinica della violenza urbana tipica del periodo, specie per la Grande Mela, che diveniva metafora di una letale giungla di metallo e cemento. La visione di Verheiden fu un successo che consentì al personaggio di consolidare la sua presenza come figura di spicco dell’immaginario fantascientifico del periodo, venendo associato, idealmente, come pari dello xenomorfo di Alien. Aspetto che sarebbe divenuto centrale dopo il ritorno degli Yautja sul grande schermo, che con Predator 2 sarebbero stati, seppur con un cenno minimo, legati maggiormente ai mostri spaziali di Alien.

Sin dall’uscita del primo film, Jim e John Thomas, gli sceneggiatori di Predator, volevano dare vita a un secondo capitolo che spostasse radicalmente l’ambientazione. Dopo aver scartato l’idea della Seconda Guerra Mondiale come teatro della rivincita tra umani e alieni, la scelta ricadde su un contesto di violenza urbana. Pur uscendo a tre anni dal primo capitolo del franchise, Predator 2 venne ambientato dieci anni dopo gli eventi di Predator, catapultandoci nella Los Angeles del 1997. L’ambiente sociale losangelino è raffigurato come una zona di guerra, in cui le bande criminali infestano i sobborghi cittadini, richiedendo l’impiego da parte della polizia di tattiche da guerriglia urbana e di forza letale. Difficile non vedere in questa definizione urbana violenta l’influenza sia del fumetto di Verheiden che l’impianto narrativo di Robocop, dove il contesto sociale era centrale nelle dinamiche evolutive del personaggio del cyberpoliziotto.

Pur non raggiungendo i livelli di tensione e di scrittura avvincente del primo film, complice la presenza di alcuni errori nella caratterizzazione delle caratteristiche dei Predator, Predator 2 è stato, come detto, incensato dai fan per via dell’idea di rendere questi cacciatori cosmici dei rivali temibili degli xenomorofi di Alien.

I Predator nell’Alien Universe

e la sensazione di sentire il verso dell’alieno dal sangue acido all’inizio del film può esser opinabile, è indubbio che nella sala dell’astronave dei Predator, tra i trofei di caccia, figuri anche un teschio di uno dei letali xenomorfi, alle spalle del clan di Yautja, che erano interpretati, per volontà di Glover, da giocatori dei Los Angeles Lakers, squadra di basket di cui l’attore è accanito tifoso. All’epoca, dal punto di vista cinematografico, non era stato ancora previsto un collegamento tra le due specie aliene, cosa che invece era avvenuta nel mondo dei comics, dove, seguendo una consuetudine del periodo, venivano proposto team-up tra diversi protagonisti della scena pop. Anche i Predator erano stati coinvolti da questa tendenza, incontrando Judge Dredd, Batman e, ovviamente, anche gli xenomorfi di Aliens. Aliens versus Predator era sia un fumetto uscito sul finire degli anni ’80, in cui le due razze si scontravano per la prima volta.

Si dovette attendere il 2004 per consacrare anche sul grande schermo l’incontro tra le due razze aliene con Aliens vs. Predator, in cui si cercò di creare una continuity tra tutte le pellicole realizzate con protagonisti xenomorfi e Yautja, dando vita a un universo condiviso. Una narrazione condivisa in cui, però, non rientra il romanzo ispirato a Predator 2, scritto da Simon Hawkes, in cui venivano forniti anche dettagli non presenti nel film, come la sorte di Dutch, che, dopo esser stato ricoverato in un ospedale militare segreto per curarlo dall’esposizione alle radiazioni dell’esplosione finale di Predator, riuscì a scappare dall’installazione facendo perdere le sue tracce. Sempre in questo romanzo, Hawkes contribuisce a dare una caratterizzazione al Predator, raccontando alcuni passaggi dal suo punto di vista, lasciando anche emergere tratti del codice d’onore degli Yautja, descrivendo l’umiliazione dell’alieno quando Harrigan gli toglie l’elmo o la sua scelta di non uccidere la Cantrell quando scopre la sua gravidanza.

Il rapporto tra xenomorfi e YAutja è stato sviluppato in diversi media, come nei videogiochi e in crossover cinematografici non sempre apprezzati, ma è nei comics che i due alieni hanno vissuti i loro momenti più intensi, grazie a una serie di autori che hanno dato vita a una rivalità basata su due diversi aspetti delle rispettive nature. Gli xenomorfi sono rappresentati come una forza della natura, istintiva e guidati dalla loro spietatezza, mentre i Predator iniziano a presentarsi come una razza più completa, con un codice d’onore e un’etica della caccia che verrà poi integrata in altri media, principalmente quello cinematografico. Nel mezzo i poveri umani, che apparentemente relegati al ruolo di carne da macello in questo scontro galattico, mostrano uno spirito di adattamento e una tenacia capace di rivaleggiare con i due letali alieni.

Predator: la difficile costruzione di un mito cinematografico

Sembra incredibile, ripensando al successo del primo Predator, ma la vita cinematografica degli Yautja è stata particolarmente complessa e poco apprezzata. Dagli scontri con l’eterno rivale xenomorfo (Alien vs. Predator) alle due successive pellicole solista (Predators e The Predator), la costruzione di una mitologia degli Yautja è sempre stata piagata da una scrittura che sembrava vedere nei tratti essenziali di questa cultura aliena una semplice scusa per dare vita a un action movie, privo di una caratterizzazione più definita di questo essere letale essere. Mentre la saga di Alien esplorava ulteriormente un universo sempre più coeso, come in Aliens – Scontro Finale e Alien 3, per i Predator ci si è accontentati di lasciare pochi dettagli che dessero una misura della cultura o delle meccaniche di questa società aliena.

Dane DiLiegro as the Predator in 20th Century Studios' PREY, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. .. 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Una carenza compensata altrove, come nei comics, dove si è assistito alla creazione di una cronologia di eventi che hanno unito Yautja e umani, creando un confronto tra le due specie che ha affondato le proprie radici nei secoli precedenti al primo incontro visto nel 1986, e che si è spinto ad immaginare che dietro il mito di Jack lo Squartatore si nascondesse nientemeno che uno degli infaticabili cacciatori alieni. Questa presenza degli Yautja nella storia umana si è sviluppata a lungo nei comics, venendo infine sfruttata anche nel comparto cinematografico con Prey, in cui uno dei cacciatori di teste alieni sceglie come proprio territorio di caccia i Grandi Piani americani di metà ‘800, tra coloni e indiani.

L’offerta di Disney+