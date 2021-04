Presentata la replica definitiva della Spada del Potere di He-Man

Factory Entertainment ha presentato la loro nuovissima replica a grandezza naturale della Spada del Potere di He-Man, direttamente dall’iconico franchise dei Masters Of The Universe, un gadget davvero enorme, lungo poco più di un metro!

La fattura di questa replica è davvero notevole, essendo la spada forgiata in acciaio inossidabile , con finiture cromate su tutta la lama, impugnatura rivestita di pelle color marrone e dotata anche di un supporto in forma di targa commemorativa che permetterà di poterla esporre appesa a uno dei muri di casa vostra.

Ogni collezionista di Masters of the Universe (serie di giocattoli e di cartoni animati Filmation che spopolava letteralmente a metà degli anni ’80), che si rispetti, non può farsi sfuggire un oggetto del genere. Questa replica della Spada del Potere (di cui potete acquistare una versione di dimensioni più contenute tramite questo link) sarà disponibile a partire da febbraio 2022, per un costo che si aggira intorno ai 549,99 dollari.

Basandosi sulla piccola spada di plastica che accompagnava come accessorio l’originale action figure di He-Man e della sua “controparte oscura” in possesso dell’indimenticabile villain Skeletor, gli artigiani di Factory Entertainment hanno forgiato una lama reale e funzionale, andando ad amalgamare l’immagine di un oggetto di fantasia con la praticità di un’arma da taglio concreta e reale, non lesinando sulle aggiunte di piccoli e grandi particolari, ottenuti con avanzate tecniche di forgiatura e di lavorazione dei metalli, dettagli che aumentano di molto la prestigiosità di questo bellissimo oggetto da collezione, che siamo sicuri farà davvero un figurone nei salotti e negli studi di ogni vero appassionato dei Masters che, come abbiamo già ricordato, sono tuttora un marchio popolarissimo, non solo tra i quarantenni che hanno vissuto in prima persona il periodo di massimo splendore di He-Man e compagni.

La scatola da collezione della Spada del Potere

Ogni replica sarà inoltre venduta in una scatola da collezione interamente colori, assieme a un certificato di autenticità che, di sicuro, contribuirà a fargli prendere valore nel tempo.