Prima clip della serie live-action Netflix di Resident Evil

Netflix ha finalmente pubblicato la primissima clip, di soli dieci secondi, della serie live-action di Resident Evil, basata sull’omonimo videogioco Capcom. Questa nuova serie sarà completamente slegata dal recente adattamento cinematografico di Sony, intitolato Resident Evil Welcome To Raccoon City, scritto e diretto da Johannes Roberts, che ha visto nel cast Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Kaya Scodelario (Claire Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Nathan Dales (Brad Vickers), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield) e infine il veterano Neal McDonough (Dr. William Birkin) e di cui potete guardare il trailer a questo nostro articolo.

La prima clip della serie live-action di Resident Evil

In questa clip, condivisa da Netflix sui suoi canali social, ci viene mostrato uno degli iconici cani zombificati del franchise, il Doberman Zombie. Nel breve filmato, il cane si limita a camminare verso la telecamera prima di ringhiare contro qualcosa che si trova al lato. In seguito, il logo della serie Resident Evil fa la sua comparsa.

FIRST LOOK TEASER Netflix's Resident Evil – coming soon! pic.twitter.com/HLTh5YjfGP — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 3, 2021

Secondo quanto descritto da un post diffuso da Netflix, la serie live-action sarà incentrata sulla famiglia Wesker, alle prese con un nuovo mistero legato a Raccoon City. La prima stagione della serie sarà composta da 8 episodi della durata di circa 1 ora l’uno. Della sceneggiatura se ne occuperà Andrew Dabb (Supernatural), mentre Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) dirigerà i primi 2 episodi.

Questa una breve sinossi:

La città di Clearfield, MD è rimasta a lungo all’ombra di tre colossi apparentemente non correlati: la Umbrella Corporation, il dismesso Greenwood Asylum e Washington, D.C . Oggi ventisei anni dopo la scoperta del T-Virus, segreti custoditi dai tre inizieranno a essere rivelati ai primi segni di epidemia.

Quando potremo vedere la serie live-action di Resident Evil? Non abbiamo ancora una data precisa, ma di certo sarà diffusa nel corso del 2022.

