Supernatural 15: l’ultima stagione in arrivo su Rai 4

La stagione 15 di Supernatural, l’ultima della celebre serie televisiva statunitense di genere paranormale e drammatico creata da Eric Kripke e prodotta dal 2005 al 2020 arriverà, per la prima volta in assoluto, su Rai 4, canale 21 del digitale terrestre.

Gli episodi di Supernatural 15 verranno trasmessi da lunedì 30 agosto 2021. Alle 12:53 andrà in onda lo special The Long Road Home che ripercorre tutti gli eventi della serie seguito, dalle 13:34, dai primi due episodi della stagione 15.

Supernatural 15, la stagione che conclude le avventure dei fratelli Winchester, composta da 20 episodi, è terminata il 18 maggio 2020 su The CW negli Stati Uniti.

Nella stagione precedente i fratelli Winchester hanno dovuto affrontare Dio stesso, rifiutandosi di uccidere Jack e scatenando la sua ira. Ora, Sam, Dean e Castiel devono difendere il mondo dopo che tutte le anime dell’Inferno sono tornate sulla Terra e sono libere di uccidere gli esseri umani.

Nel cast ritornano Jared Padalecki e Jensen Ackles, che interpretano rispettivamente Sam e Dean Winchester e Misha Collins nei panni di Castiel. Jake Abel ha il ruolo di Adam, il fratellastro di Sam e Dean. Emily Shallow interpreta la sorella di Dio, Amara e l’attrice Shoshannah Stern interpreta la defunta cacciatrice Eileen.

Supernatural è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rai 2 nel 2007.

Tutto quello che vi fa rabbrividire. La follia. L’inspiegabile. Il soprannaturale. Sam Winchester è cresciuto dando la caccia a cose spaventose come queste.

Ma il passato è passato. Nel suo futuro c’è la facoltà di legge. Tranquillità e normalità. Almeno finché Dean, il fratello da cui si è separato, non ricompare con notizie allarmanti: il padre, un uomo che ha dedicato 22 anni della propria vita a combattere l’oscurità, è scomparso. Per ritrovarlo, i due fratelli dovranno mettersi sulle tracce di quello che il padre stava cacciando e Sam dovrà tornare alla vita che credeva di essersi lasciato ormai alle spalle.