Prime Day, i giochi di ruolo da non perdere

Il gioco di ruolo sta vivendo una vera e propria età dell’oro; fantasy, spazio profondo, eroi o canaglie, forza bruta o intelligenza: pensate ad un argomento o ad un tema e sicuramente potrete trovare un gioco di ruolo che l’abbia trattato. Ancora meglio, è un fiorire di sistemi di gioco facilmente adattabili, o persino pensati, per essere giocati e modificati a nostro piacimento.

E in un mondo dove ogni giorno esce qualcosa di nuovo può diventare difficile trovare qualcosa che lasci il segno o che permetta di partire con il piede giusto.

Approfittando di Amazon Prime Day vi diamo alcuni consigli per andare a colpo sicuro e arricchire la vostra collezione con giochi che non dovrebbero mancare nella collezione di un vero appassionato.

Dungeons & Dragons 5° Edizione

Il vero re della collina, il gioco che per moltissimi è stato il primo passo di migliaia di avventurosi viaggi.

Caratterizzato da un sistema di gioco molto semplice, ma capace di profondità tattica, questa nuova edizione riesce a coniugare meccaniche moderne ad un feeling vecchia scuola che non mancherà di poter essere apprezzato tanto dagli esperti quanto da coloro che si affacciano a questo mondo

The Sprawl

Il futuro non è mai stato così sporco e cromato! Se amate il cyberpunk non potete non avere questo gioco di ruolo. Spinto dal motore Powered by the Apocalypse potrete vivere sul filo del rasoio: forse un giorno le mega corporazioni vi avranno, ma se saprete giocare le vostre carte il vostro nome sarà immortale.

On Mighty Thews

Una vera piccola perla dedicata agli amanti dello Sword & Sorcery. Se amate le storie di Conan il barbaro, Farhad e Topo Grigio questo è il gdr perfetto per voi!

Meccaniche semplici volte alla creazione di una storia che sia quanto più epica possibile, dove a regnare saranno la magia dell’acciaio e la volontà indomabile di figure che si muovono fuori dai soliti schemi di bene e male.

Il richiamo di Cthulhu

Se amate lovecraft e il suo universo di Miti, non potete far a meno di possedere il gioco di ruolo che più di tutti ne trasmette le sensazioni e le atmosfere.

Sfruttando il d100 System, vivremo le avventure di impavidi investigatori pronti ad alzare la cortina che separa il mondo dal mistero

Blades in the dark

Un gioco che esce dalle righe. Qui saremo una banda di criminali, immersi in un mondo cupo e decadente.

Solo i migliori, e i più audaci, potranno arrivare a creare e reggere un impero in grado di prosperare dove molti hanno fallito.

Non adatto a tutti (tanto per i temi quanto per la difficoltà) richiede sicuramente una certa dedizione ma una volta imparato a gestirlo cambierà il vostro modo di vedere il gioco.

Microscope

Frutto dell’ingegno di Ben Robbins, Microscope (di cui potete leggere la nostra recensione qui) ha ribaltato molti dei paradigmi del gioco di ruolo rivelandone il vero segreto: la storia è al centro di tutto.

Un sistema che mette al centro la narrazione e vi permetterà di portare sul tavolo qualunque idea, dal cataclisma universale al semplice viaggio per andare a lavorare. Niente dadi, schede o limitazioni di alcun tipo: qui l’unico limite è la fantasia dei giocatori.

Savage Worlds

In questo caso non parliamo solo di un gioco ma di un intero sistema. Snello e veloce è pensato per dare vita ad avventure ricche di azione e adrenalina di stampo cinematografico. Per dirla con le parole usate dal gioco stesso, Savage Worlds è selvaggio, furibondo, rapido e divertente. Nel tempo si è arricchito di moltissime ambientazioni che permettono di giocare praticamente qualunque genere di mondo, dal fantasy al western, passando per gangster anni 20 e il fantascientifico. Quale che sia il genere che amate difficilmente non troverete qualcosa che faccia al caso vostro.

Worlds in peril

Basato sul motore Powered by the Apocalypse, è specificatamente pensato per gli amanti dei supereroi.

Non importa che siate del team DC o del team Marvel, qui troverete tutte le regole per giocare non solo l’aspetto “battaglie e azioni” ma anche le conseguenze del vivere una vita al di fuori del comune.

Grazie ad un sistema di regole e di meccaniche particolarmente azzeccate potremo vivere avventure degne del nostro supereroe preferito.

Not the end

Vincitore del premio Gioco di Ruolo dell’anno 2020, è un sistema agnostico che permette di affrontare in maniera semplice e immediata il grande tema del viaggio dell’eroe.

Basato sul sistema HexSys, dovremo estrarre delle tessere (bianche e nere) che determineranno non solo l’esito delle prove ma le sue complicanze e il modo in cui questo influenzerà il nostro personaggio, fino a portare alla creazione di qualcosa di unico.