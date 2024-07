Il cinema a casa tua a un prezzo TOP: Smart TV Samsung Neo QLED 65" in sconto del 48%

Se volete rendere unico il vostro soggiorno, con una Smart TV di qualità eccellente per vedere film, serie e programmi al meglio, non potete farvi scappare questa promozione del Prime Day. Si tratta dell'offerta attiva sulla Smart TV Samsung Neo QLED 65" Serie QN900B, un concentrato di tecnologia all'avanguardia. Grazie alla Tecnologia Quantum Matrix Pro e al Processore Neural Quantum 8K, ogni dettaglio diventa ultra definito e l'intelligenza artificiale eleva l'esperienza visiva a nuovi confini. Originariamente a 2.674€, ora a soli 1.399€, vi garantisce il meglio a un prezzo incredibilmente conveniente!

Smart TV Samsung Neo QLED 65": la bellezza del cinema a casa vostra

Il Smart Tv Samsung Neo QLED 65" è la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia e di alta qualità visiva che non vogliono compromessi. Con la sua tecnologia Quantum Matrix Pro, offre dettagli incredibilmente definiti e neri profondi, perfetto per chi desidera immergersi completamente nei film o nelle serie TV, vivendo un'esperienza visiva senza pari. Grazie al Processore Neural Quantum 8K, inoltre, qualsiasi contenuto viene trasformato in 8K, offrendo una nitidezza straordinaria anche per chi ama i videogiochi o guarda spesso contenuti da fonti diverse.

In aggiunta, la compatibilità con Dolby Atmos e OTS Pro soddisfa le esigenze di chi è alla ricerca di un sound system all'altezza della qualità video, garantendo un'esperienza sonora immersiva e realistica, dove il suono segue l'azione visualizzata con estrema precisione. Infine, la predisposizione al nuovo Digitale Terrestre 2.0 rende questo Smart TV una soluzione futuristica ed eccezionale per chiunque voglia godersi la programmazione televisiva in alta definizione, senza necessità di attrezzature aggiuntive.

Il Smart TV Samsung Neo QLED 65" offre una tecnologia Quantum Matrix Pro, con innovativi Mini LED che garantiscono dettagli ultra definiti in ogni contrasto, ottenendo una resa visiva chiara e neri profondi. Con un prezzo iniziale di 2.674€ ora disponibile ad appena 1.399€, il Smart TV Samsung Neo QLED 65" rappresenta una scelta eccellente per chi cerca la massima qualità visiva e sonora in una Smart TV. Stravolgete la vostra casa e fate un acquisto che può rivoluzionare il vostro home entertainment!

