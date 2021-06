Prime Day: i giochi in scatola da non perdere

Il 21 e 22 giugno si tiene l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

I giochi da tavolo, dopotutto, sono un passatempo perfetto per le afose giornate estive e per trascorrere del tempo in compagni di amici e parenti. Ecco a voi i migliori disponibili su Amazon.

Prime Day: i 5 migliori giochi in scatola

Dixit Odyssey

Oltre alla componentistica per giocare fino a 12 giocatori, in Dixit Odyssey vi sono nuove regole opzionali per giocare in gruppi e nuovi modi di utilizzo delle carte! Come in Dixit, le carte presentano illustrazioni originali che raffigurano situazioni fantastiche e oniriche, capaci di ispirare originali e suggestive narrazioni. La vittoria non sta tanto nell’ottenere il punteggio più elevato, ma nel condividere un’esperienza unica e creativa, impregnata di fantasia, con la vostra famiglia e i vostri amici!

Ticket to Ride

2 ottobre 1900: 28 anni prima, il noto eccentrico londinese Phileas Fogg accettava e vinceva una scommessa di 20.000 sterline compiendo il Giro del Mondo in 80 Giorni. Ora, all’alba del nuovo secolo, è giunto il momento di compiere un nuovo viaggio impossibile. Alcuni amici si sono riuniti per celebrare l’azzardata e lucrativa scommessa di Fogg proponendo una nuova scommessa di loro invenzione. La posta: 1 milione di dollari che andrà a un unico vincitore. L’obiettivo: scoprire chi di loro riuscirà a visitare il maggior numero di città del Nord America viaggiando in treno in soli 7 giorni.

Il viaggio inizia immediatamente Ticket to Ride è un gioco di avventura ferroviaria attraverso la nazione. I giocatori accumulano carte di vari tipi di treni per prendere il controllo delle linee ferroviarie che collegano le città di tutto il Nord America. Più sono lunghe le linee, più punti guadagneranno. È possibile guadagnare ulteriori punti completando i propri Biglietti Destinazione e collegando due città distanti fra loro o componendo il percorso ferroviario continuo più lungo. Quindi salite a bordo e preparatevi a una divertente avventura sui binari. È ora di Ticket to Ride.

Blood Rage

In Blood Rage, i giocatori controllano dei potenti clan di Vichinghi alla ricerca di gloria prima che il mondo precipiti nell’apocalisse. Quando il Ragnarök inizia a distruggere la terra, i Vichinghi fanno ciò che sanno fare meglio: invadere, saccheggiare, uccidere e morire in epiche battaglie. La vita è fugace, ma la gloria è eterna. Per un Vichingo esistono molte vie che conducono alla gloria. Potete invadere e saccheggiare i territori vicini per reclamarne le ricchezze, schiacciare i vostri avversari in battaglia, compiere imprese in nome degli dei o persino andare incontro a una morte gloriosa.

I giocatori pescano carte che rappresentano i doni degli dei, i quali daranno loro aiuto nel corso delle imprese future: questi doni forniscono molte strategie, procurano aiuto in battaglia, offrono tattiche astute o puniscono chi ha osato sconfiggervi. Potenziate il vostro clan con feroci guerrieri vichinghi, straordinarie capacità speciali o addirittura reclutate le leggendarie creature della mitologia norrena affinché combattano al vostro fianco. Quando il mondo finirà, soltanto la gloria sarà ricordata.

Puerto Rico

Il mondo ha bisogno di cittadini laboriosi per potersi sviluppare: coloni senza paura, costruttori industriosi, capisquadra benevoli, artigiani esperti, mercanti intelligenti, capitani coraggiosi e cercatori opportunisti. Con il passare degli anni, vestirai i panni di ognuno di questi ruoli, guadagnando punti vittoria per i tuoi successi. Ogni giocatore deve cercare di essere il migliore nell’adattarsi a ogni cambiamento, ma solo il più scaltro otterrà il maggior numero di punti vittoria, vincendo la partita. Il gioco termina quando: non ci sono abbastanza lavoratori per riempire la Sala di Reclutamento, uno o più giocatori hanno riempito i loro spazi Città, non ci sono più segnalini PV. Il giocatore con il maggior numero di punti vittoria è il vincitore. Si tratta di un gioco di strategia per 2-5 giocatori che vestiranno a turno i panni del Colono, Costruttore, Caposquadra, Artigiano, Mercante, Capitano o Cercatore.

Cranium

Cranium offre ai giocatori la possibilità di dare dimostrazione del proprio talento. La squadra di giocatori compie il percorso attorno al perimetro completando le attività all’interno delle 4 categorie contrassegnate secondo 4 colori: Miciolangelo, Tutta testa, Starlette e Alfabruco. Una delle squadre pesca una carta dalla categoria che corrisponde alla propria casella sul tabellone, dopodiché dovrà completare con successo l’attività entro lo scadere del tempo. Vince la prima squadra che riesce a raggiungere la casella centrale (Encefalum) e a portare a termine un’ultima prova!

