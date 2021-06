Prime Day: i libri da leggere in spiaggia

Un’occasione unica per non farsi scappare altrettante occasioni di acquisto. Durante questo evento non possono nemmeno mancare nella lista alcuni prodotti cari agli amanti della Cultura Pop e dei prodotti geek, motivo per cui approfittiamo di questa occasione per scoprire insieme i 5 migliori libri da leggere in spiaggia che è possibile trovare anche a prezzi davvero convenienti in queste giornate. La lettura è sempre stata un ottimo passatempo durante le giornate più calde passate sotto l’ombrellone. Per tale motivo ecco a voi i migliori libri disponibili su Amazon e tutte le più importanti nuove uscite di giugno in libreria!

Prime Day: i 5 migliori libri da leggere in spiaggia

Clean. Tabula rasa

Il traguardo di una vita. Davanti alla sua prima paziente in remissione, il dottor Steadman può finalmente affermare di aver curato l’incurabile. Ora che passerà alla storia per aver sconfitto l’Alzheimer, poco importa se, per ottenere quel risultato, ha deciso di correre un rischio enorme… Una catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi di persone in tutto il mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e altamente infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini e donne agiscono solo in base all’istinto di sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura. Le città sono al collasso, non ci sono più elettricità, acqua corrente, rifornimenti di cibo. I pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa e pregano nel miracolo. Eppure c’è chi pensa che il miracolo sia già avvenuto: senza polizia e tribunali, è in vigore un’unica legge, quella del più forte…

Le coordinate della felicità

Quante volte capita di dire “lascio tutto e parto”? Tante, ma in realtà poi non si ha mai il coraggio di farla realmente quella valigia, proprio perché troppo radicati alla nostra quotidianità. Gianluca Gatto, invece, ci è riuscito, lanciandosi verso l’ignoto alla ricerca della felicità. Da disoccupato diventa un nomade digitale: non gli serve un ufficio, può lavorare ovunque voglia, basta avere un computer e internet per potersi connettere. Apre Mangia Vivi Viaggia, un blog che in poco tempo ottiene un grande successo. La sua storia alla “ricerca della felicità” è racchiusa, pagina dopo pagina, in questo libro che fa viaggiare e respirare aria buona anche a chi lo legge comodamente da casa.

La mia fantastica vacanza in Spagna

Quando i familiari, aprendo il testamento, si rendono conto che il loro caro Carlos Mendoza ha lasciato tutto il suo grande patrimonio a una donna sconosciuta, restano basiti. La consulente legale Charlotte Fairfax viene invitata a fare chiarezza sul caso, ma quando si renderà conto che la giovane ereditiera non conosceva per niente il ricco donatore, dovrà fare i conti con qualcosa di molto più recondito. La mia fantastica vacanza in Spagna è un viaggio alla ricerca della verità di un passato nascosto, che non vedeva l’ora di emergere, per narrare una delle più belle storie d’amore di tutti i tempi.

Per caso (tanto il caso non esiste)

Basta un niente per riempire fino all’orlo il cuore di Paolo. Lui è un ragazzino ricoverato al Sant’Orsola di Bologna, reparto malattie genetiche. Il suo pediatra vuole capire come mai si sia fermato al metro e ventuno nonostante i suoi tredici anni. Paolo non conosce invece la ragione per la quale il bambino che ha soprannominato Sottile sia nel letto a fianco a lui. Ma è così che, libero dal gioco dei ruoli definiti, comincia a esplorare i propri sentimenti. La magia, la forza ancestrale del mito e delle fiabe sono facilmente riconoscibili in questo incontro narrato da Paolo Stella.

La città di ottone

Nahiri sottovaluta la magia e si inventa poteri divinatori per guadagnare del denaro e poter sopravvivere alla dura vita del Cairo del XVIII secolo, ma non sa che, in realtà, dentro di lei si nascondono realmente delle potenzialità magiche. Grazie a Dara verrà a conoscenza dell’esistenza di forze oscure che la stanno cercando e con lui cercherà di raggiungere la città di Ottone, poiché solo lì potrà trarsi in salvo. È una storia magica per volare con le ali della fantasia in un viaggio da mille e una notte.

