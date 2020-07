Prossimamente su Disney+, i contenuti di agosto

Disney+ annuncia i titoli in arrivo sulla piattaforma streaming a partire dal 7 agosto, insieme a tanti contenuti a tema estivo e alla selezione Pixar per festeggiare i 25 anni dall’uscita di Toy Story.

Un solo servizio streaming che racchiude in sè un ampio ventaglio di contenuti: gli universi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic; numerose produzioni originali ed esclusive; gli immancabili classici Disney più amati di sempre. Il tutto, senza interruzioni pubblicitarie, fino a quattro stream simultanei, la possibilità di impostare profili per bambini e molti altri vantaggi. La piattaforma streaming Disney+ non si fa mancare nulla e, per le prossime settimane, ha già in serbo per i suoi abbonati tanti contenuti da non perdere.

Prossimamente su Disney+ e per tutto il mese di agosto, vengono proposti diversi titoli in evidenza: tra questi, Phineas e Ferb Il Film: Candace Contro l’Universo, in streaming dal 28 agosto. Prodotto da Dan Povenmire e Jeff “Swampy” Marsh, creatori di Phineas e Ferb, il film è dedicato ai fratellastri più celebri dei cartoon impegnati stavolta in un viaggio galattico alla ricerca della sorella Candace, la quale è stata rapita dagli alieni. Candace però non sembra propensa a tornare sulla Terra, dopo aver scoperto il nuovo pianeta su cui è stata condotta.

A partire dal 7 agosto, prossimamente su Disney+ verranno ospitate poi la seconda e la terza stagione di Alex & Co., la serie dedicata ad Alex ed i compagni di studi al Melsher Institute, tra sfide scolastiche, problemi di cuore e la passione per la musica che porterà il gruppo sul palco di The Talent. Sempre dal 7 agosto, sarà disponibile in streaming il documentario Howard: la Vita, le Parole, la storia dello scrittore e autore di testi per canzoni Howard Ashman. Diretto da Don Hahn, il documentario svela attraverso interviste, retroscena e materiali d’archivio esclusivi la vita mai raccontata del paroliere grazie al quale tanti classici Disney sono divenuti celebri (La Bella e La Bestia, Aladdin, La Sirenetta).

Disney+ annuncia inoltre l’arrivo di The Greatest Showman, il musical che si ispira al più grande spettacolo creato da P.T. Barnum, interpretato qui da Hugh Jackman; e Magic Camp, in cui il protagonista Andy Duckerman dovrà fronteggiare il suo ritorno all’Istituto di Magia in qualità di istruttore di futuri prestigiatori, dove ad attenderlo ci sarà la sua ex ragazza e acerrima nemica Kristina Darkwood. Entrambi i contenuti, saranno disponibili a partire dal 14 agosto.

Non si ferma qui la proposta Disney+: sulla piattaforma streaming saranno presenti infatti numerosi contenuti a tema estivo, come Oceania, Lilo e Stitch, Alla Ricerca di Nemo e tanti altri, oltre a diversi titoli Pixar (Cars, Inside Out, Gli Incredibili) per festeggiare i 25 anni dall’uscita di Toy Story.