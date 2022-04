La prima parte dell’anime A Couple of Cuckoos tratto dal manga di Miki Yoshikawa uscirà in streaming e in contemporanea con il Giappone il 23 aprile di quest’anno su Crunchyroll mentre un mini anime spin-off intitolato Kakkō no Iikagen sarà presentato in anteprima sul canale YouTube di Kadokawa Anime il 28 aprile. Ora, in occasione dell’uscita del primo episodio, l’account Twitter ufficiale dell’anime ha pubblicato un’anteprima speciale di 4 minuti per il primo episodio che riassume appunto la puntata.

L’episodio speciale dell’anime A Couple of Cuckoos

Hiroaki Akagi (Karakai Jōzu no Takagi-san, Those Snow White Notes) è il direttore principale dell’anime A Couple of Cuckoose mentre Yoshiyuki Shirahata (direttore degli episodi di Sleepy Princess in the Demon Castle, Great Pretender) lo sta dirigendo presso Shinei Animation e Synergy SP. Yasuhiro Nakanishi (Kaguya-sama: Love is War entrambe le stagioni, Toilet-Bound Hanako-kun) sta supervisionando gli script della serie e Aya Takano (Karakai Jōzu no Takagi-san, Polar Bear’s Café) sta disegnando i personaggi. Sangatsu no Phantasia esegue la sigla finale dell’anime “Shikaku Unmei” (Square Destiny).

Per quanto riguarda il cast principale l’anime vedrà Kaito Ishikawa nei panni di Nagi Umino, Akari Kitō nei panni di Erika Amano e Nao Tōyama nei panni di Hiro Segawa. Altri membri del cast includono: Ryohei Kimura nel ruolo di Yōhei Umino, il padre di Nagi, Yōko Hikasa nei panni di Namie Umino, la madre di Nagi, Toshiyuki Morikawa nel ruolo di Sōichiro Amano, il padre di Erika e Yukiko Aruga nel ruolo di Rituko Amano, la madre di Erika.

Ecco il video riassunto del primo episodio, che si intitolerà Be My Boyfriend:

Qui sotto la sinossi:

Il sedicenne super-studioso Nagi Umino, studente del secondo anno del liceo Megurogawa Academy, è stato scambiato alla nascita. Mentre si reca ad una cena per incontrare i suoi genitori naturali, incontra accidentalmente la sfacciata e schietta Erika Amano, che è determinata a fare di Nagi il suo finto ragazzo, dato che non vuole sposarsi davvero. Ma una volta che Nagi arriva a cena, scopre che i suoi genitori hanno deciso di risolvere lo scambio in ospedale facendogli opportunamente sposare la figlia che i suoi genitori naturali hanno cresciuto… che si rivela essere nientemeno che Erika stessa!