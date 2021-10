Kaguya-sama: Love is War (Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunosen), anime adattamento dell’omonima serie manga di Aka Akasaka edito in Italia da Star Comics, godrà di una terza stagione. Un teaser ha rivelato la finestra d’uscita.

Finesta d’uscita e teaser di Kaguya-sama: Love is War Stagione 3

A dare la notizia il sito web ufficiale attraverso un teaser promozionale di 10 minuti. Il teaser adatta l’intero capitolo 110 del manga, e rivela il titolo della terza stagione Kaguya-sama wa Kokurasetai -Ultra Romantic- e la première di aprile 2022.

Il video e il sito web hanno anche annunciato il ritorno del cast e dei membri dello staff.

Il cast vede il ritorno di Aoi Koga come Kaguya Shinomiya, Makoto Furukawa come Miyuki Shirogane, Konomi Koha come Chika Fujiwara, Ryōta Suzuki come Yū Ishigami, Yuki Takada come Rei Onodera, Miyu Tomita come Miko Iino, Yumiri Hanamori come Ai Hayasaka, Momo Asakura come Nagisa Kashiwagi, Rina Hidaka come Kobachi Osaragi, Taku Yashiro è il fidanzato di Kashiwagi, Yutaka Aoyama come narratore.

Per quanto riguarda lo staffa abbiamo alla regia Mamoru Hatakeyama, Yasuhiro Nakanishi supervisiona le sceneggiatura della serie, Yuko Yahiro si occupa dei personaggi. I direttori principali dell’animazione sono Hiroshi Yakou, Yūko Hariba, Kii Tanaka, Takayuki Kidou si occupa del design.

Il direttore artistico è Risa Wakabayashi mentre Hiroki Matsumoto e Mikiya Hiragi si occupano degli sfondi, Kanako Hokari è l’artista chiave colore, Yuki Kuribayashi è il direttore della computer grafica. Masaharu Okazaki è il direttore della fotografia. Rie Matsubara si occupa del montaggio, Kei Haneoka della musica, Jin Aketagawa è il direttore del suono mentre della produzione si occupa Immagini A-1.

Questo il teaser:

Kaguya-sama: Love is War: il franchise

Aka Akasaka ha iniziato a serializzare la serie Kaguya-sama: Love is War sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nel maggio 2015, ma è passata a Young Jump nel marzo 2016. In Italia il manga è in corso per la casa editrice Star Comics (recuperate il primo volume su Amazon!):

Miyuki Shirogane è il presidente del consiglio studentesco della prestigiosa accademia Shuichiin, e viene considerato un genio per via del suo rendimento perfetto in tutte le materie. La ricca e bella Kaguya Shinomiya è invece la vice presidente del consiglio, ed è celebre in tutto l’istituto per la sua eleganza e i suoi successi scolastici.

Nell’istituto vengono considerati la coppia perfetta, nonostante i due smentiscano qualsiasi relazione sentimentale fra di loro… anche se, in realtà, sono innamorati segretamente l’uno dell’altra. Il “problema” è che entrambi sono troppo orgogliosi per fare il primo passo, ritenendo il dichiararsi un gesto di debolezza.

Ha così inizio un’autentica “guerra d’amore” in cui ogni mezzo è lecito pur di spingere l’altro a confessare i suoi sentimenti per primo.

Le prime due stagioni dell’anime sono disponibili su Crunchyroll. Del franchise fa parte anche un OVA uscito insieme al volume 22 e un primo film live-action uscito nel 2019, cui ha fatto seguito un secondo lo scorso agosto.