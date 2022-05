Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+, ci condurrà nuovamente nella galassia lontana, lontana per conoscere uno dei tanti capitoli mai raccontati prima all’interno della saga creata da George Lucas. Per arrivare preparati alla visione della nuova serie di Star Wars vi abbiamo già consigliato cosa vedere su Disney+ per avere i giusti punti di riferimento sulla vita del maestro Kenobi, ma oggi vogliamo consigliarvi quali fumetti leggere prima di vedere Obi-Wan Kenobi.

La ricca produzione crossmediale di Star Wars iniziata dai primi anni ’90 come estensione di quanto vissuto al cinema è stata per decenni uno dei grandi elementi di valorizzazione di Star Wars, che pur estendendosi a romanzi e videogiochi, ha visto nel mondo dei comics uno dei principali sviluppi. Con l’uscita de Il Risveglio della Forza, questa miniera di avventure è stata considerata, per lo più, non canonica, divenendo un mastodontico what if—?, noto come Legends. A compensare questa mossa è intervenuto il Canon, la cronologia ufficiale degli eventi di Star Wars che unisce tutte le diverse forme di narrazione in cui si è estesa la galassia di Luke Skywalker e compagni, accogliendo anche storie che riguardano il buon Kenobi. Sarà proprio dal Canon che arrivano i nostri consigli su quali fumetti leggere prima di vedere Obi-Wan Kenobi.

Quali fumetti leggere prima di vedere Obi-Wan Kenobi?

Maestro e Apprendista

Seguendo un ideale percorso storico nella vita di Obi-Wan Kenobi, la prima tappa potrebbe esser non un fumetto, ma un romanzo: Maestro e Apprendista. Claudia Gray ripercorre le tappe dell’addestramento del giovane padawan Obi-Wan Kenobi, affidato alle cure del maestro Qui-Gon Jinn.

Un rapporto inizialmente conflittuale, frutto di un’incapacità tra i due di trovare un terreno comune, ma che in seguito a una pericolosa missione su un remoto pianeta consentirà loro di poter sviluppare una profonda amicizia. La lettura di questo romanzo non è solamente un modo avvincente di approfondire la personalità di uno dei Jedi più amati della saga, il maestro Qui-Gon (Liam Neeson, in La Minaccia Fantasma), ma anche di scoprire il rapporto che si instaura tra maestro e padawan. Tema ricorrente nella Trilogia Prequel, che diventa anche uno dei tratti essenziali del personaggio di Obi-Wan, prima allievo e poi maestro di Anakin Skywalker e, in seguito, del figlio Luke. Maestro e Apprendista diventa, quindi, un ottimo viatico per comprendere la complessa e onerosa responsabilità dell’essere un maestro Jedi e come questo ruolo sia stato vissuto, sia come allievo che come mentore, da Obi-Wan Kenobi

Acquista Maestro e Apprendista su Amazon

Obi-Wan e Anakin

Con i disegni di Marco Checchetto, un arco narrativo a fumetti in cui seguiamo Obi-Wan e Anakin mentre sono inviati su un pianeta ai limiti della galassia, in risposta a un misterioso messaggio d’aiuto. Quella che sembrava esser una missione di soccorso si rivelerà presto un incarico più pericoloso, che metterà a dura prova i due Jedi, occasione perfetta per esplorare la profonda amicizia che li lega, un rapporto che sarà centrale anche negli eventi di Obi-Wan Kenobi.

Acquista Obi-Wan & Anakin su Amazon

Darth Vader

L’acclamata serie di Charles Soule (testi) e Giuseppe Camuncoli (disegni) dedicata al Signore Oscuro dei Sith è una lettura obbligata per ogni fa della saga e del personaggio. Ambientata subito dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Darth Vader racconta i primi tempi della nuova vita di Anakin Skywalker come apprendista di Palpatine, mentre accoglie il suo nuovo ruolo e il suo nuovo corpo come parte della propria esistenza.

Dimenticate il Vader inarrestabile conosciuto in Una Nuova Speranza e nelle altre opere di Star Wars, Soule con la sua run mira a raccontare la genesi di questa figura cardine di Star Wars svelandone la metamorfosi interiore. Un passaggio fondamentale non solo per la nascita di uno dei villain più carismatici della pop culture, ma anche per comprendere alcuni dei passaggi emotivi della futura serie di Disney Plus.

Acquista Darth Vader 1: Macchina Imperiale su Amazon

I diari di Ben Kenobi

Durante la sua permanenza su Tatooine per proteggere Luke Skywalker dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith, Obi-Wan non ha solamente vegliato da lontano sul figlio del suo vecchio padawan, divenuto Darth Vader, ma ha attivamente protetto il giovane da minacce mai svelate prima.

All’interno della serie a fumetti Star Wars, sono stati raccontati dei momenti della vita di Kenobi durante questi anni, presentati sottoforma di diari in cui il Jedi raccontava i suoi anni su Tatooine. Una lettura che consente di approfondire l’animo di un uomo che ha visto la fine del proprio mondo, ma che sceglie di non perdere la speranza aggrappandosi alla sua ultima missione: proteggere Luke Skywalker e insegnargli le vie della Forza.

Acquista I diari di Ben Kenobi Deluxe su Amazon

L’offerta di Disney Plus