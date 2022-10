Per gli amanti del genere thriller, arriva distribuito da Plaion Pictures in edizione Home Video un grande classico che porta lo spettatore a seguire una storia fatta di intrighi dai dettagli piccanti: Attrazione Fatale. Il film vede protagonisti Michael Douglas e Glenn Close, che in questa produzione offre a tutti gli appassionati una delle sue migliori interpretazioni! Dunque, andiamo a scoprire insieme cosa ha da offrire la collectors edition di Attrazione Fatale in versione 4K Ultra HD.

Attrazione Fatale è un film cult degli anni ’80 che ottenne un enorme successo di critica e pubblico. Tra i suoi record troviamo infatti la prima posizione per quanto riguarda gli incassi nell’anno di uscita, si parla di ben 320 milioni di dollari al botteghino. Oltre che per i numeri, e la trama, il film consacrata l’attrice Glenn Close. Infatti, il personaggio da lei interpretato risulta ancora oggi essere il più iconico della sua carriera e vanta il 7º posto nella lista dei personaggi più cattivi della storia del cinema. Alex Forrest, il nome di fantasia del personaggio femminile nel film, ebbe infatti un grande impatto anche nella cultura popolare, portando sul grande e piccolo schermo una figura vendicativa e violenta nei confronti di un ex partner.

Michael Douglas è Dan Gallagher, un procuratore di New York che ha un’avventura con la seducente Alex Forrest (Glenn Close), mentre la moglie (Anne Archer) è via. In seguito Dan molla la faccenda, considerandola un errore e, soprattutto, una cosa finita. Ma Alex non vuole essere ignorata. Non oggi, né domani, né mai… anche se questo significa distruggere la famiglia di Dan per tenerselo.

Collector’s Edition per il 35°anniversario in 4K Ultra HD

Questa nuova proposta Home Video, essendo presentata sul mercato in occasione del 35°anniversario del film, è a tutti gli effetti un’edizione da collezione pensata per gli appassionati che hanno voglia di inserire un cult di genere nella propria collezione. Per questo motivo, all’interno del set troviamo una serie di gadget degni di nota. Tra questi troviamo un poster che raffigura la locandina originale del film, 6 card che riproducono le scene più iconiche e infine quella che riteniamo essere la vera e propria chicca, le repliche dei biglietti di Madame Butterfly.

La qualità video di Attrazione Fatale in 4K

Andiamo quindi a esporvi quella che è stata la nostra impressione d’uso circa la qualità video di questa nuova masterizzazione in 4K Ultra HD, che vi ricordiamo arriva sul mercato dopo altre precedenti pubblicazioni (come ad esempio quella in formato streaming video).

Quando si tratta di film datati, le difficoltà sono spesso molteplici e non sempre il lavoro effettuato con la nuova masterizzazione porta i frutti sperati. Tra i casi più noti ci sono infatti quei film al quale vengono applicati pesanti filtri utilizzati al fine di ridurre la tipica grana dei film datati, che di fatto non fanno altro che rendere le immagini spesso impastate. Non preoccupatevi però, non è questo il caso.

Tuttavia, la cosa che ha attirato in breve tempo la nostra attenzione è stata proprio la grana. Essa è presente nel film, ma non in modo cosante. Il film, stranamente, alterna infatti immagini più nitide a immagini all’occhio più datate. I motivi di tale risultato non sappiamo quali siano, ma ipotizziamo siamo imputabili a qualche limite tecnico della pellicola spessa.

La stessa cosa l’abbiamo poi rilevata con il livello del nero e il conseguente contrasto generale. Quest’ultimo, complice anche le scelte stilistiche del film, non eccelle ma è comunque buono. La pellicola ha infatti molte caratteristiche di alcuni film di quegli anni, le immagini sono fumose e i colori non tanto presenti se non in poche occasioni dove invece spiccano con grande dignità. A migliorare la situazione troviamo però il Dolby Vision, ma non aspettatevi miracoli. Di alto livello invece le scene che vedono al centro i primi piani, i volti sono ben definiti e la colorimetria è naturale e appagante. Ottimi anche i dettagli ben visibili dei tessuti, segno che il 4K Ultra HD fa comunque il suo lavoro. Se tecnicamente si poteva forse fare qualcosa di più, ci teniamo però a precisare che dopo pochi minuti di visione sarete immersi in un film scottante, ricco di suspence e sensazionale. A quel punto, i tecnicismi saranno solo e soltanto tecnicismi.

Il comparto audio

Veniamo ora al comparto audio, che purtroppo non presenta importanti novità tecniche. Seppur questo film non necessiti di una traccia audio soddisfacente, avremmo molto gradito una traccia più fresca rispetto al classico Dolby Digital 5.1 proposto in lingua italiana nel disco 4K Ultra HD. Per fare un piccolo salto di qualità sarà necessario prendere parte alla visione utilizzando la traccia inglese, che risulta infatti essere in Dolby True HD.

Per quanto riguarda invece il disco in Blu-ray, purtroppo, la traccia audio in lingua italiana è la Dolby Digital Stereo. Non è quindi presente una traccia multicanale se non quella in lingua inglese (Dolby True HD). Che dire quindi, dal punto di vista audio le tracce presenti svolgono bene il loro lavoro senza però togliere il fiato.

I contenuti aggiuntivi

Oltre ai fantastici gadget fisici presenti all’interno dell’edizione, questo cofanetto commemorativo porta con sé anche alcune contenuti aggiuntivi utili a comprendere meglio il lavoro dietro le quinte del film. Tra questi troviamo un focus che vede al centro le dichiarazioni del regista Adrian Lyne, noto anche per film del calibro di Proposta Indecente e Flashdance. E poi ancora il suo commento audio, alcuni filmati speciali nonché un finale alternativo da lui introdotto.

In conclusione

Per concludere, questa edizione commemorativa dedicata al cult anni ’80 Attrazione Fatale in 4K è un ottima proposta per tutti gli appassionati del genere che vogliono avere in collezione un’opera di questa interessante portata. Seppur il film mostri un po’ il fianco dal punto di vista video, e non eccella in ambito audio, esso vanta una trama ricca di suspence, frutto di una sceneggiatura e un’interpretazione di altissimo livello. Inoltre, il cofanetto contiene al suo interno numerosi gadget come le cartoline esclusive e le bellissime repliche dei biglietti di Madame Butterfly.