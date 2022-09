È possibile attivare Paramount+ gratis su Sky: Paramount+ e Sky si sono uniti in una partnership pluriennale che coinvolge tutta Europa, per cui l’offerta è disponibile anche qui da noi in Italia. Grazie a questo sodalizio, l’app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q, e c’è anche un’offerta per tutti gli abbonati a Sky Cinema, che possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount Plus senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky.

Come attivare Paramount+ gratis su Sky

Il servizio di streaming di Paramount arriva su Sky, con oltre 8.000 ore di intrattenimento, inclusi film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, tante serie TV e di animazione per i più piccoli. Tra i titoli più recenti disponibili, troviamo serie come Star Trek – Strange New Worlds, film come Scream, Jackass Forever e produzioni originali italiane come Circeo e Quattordici Giorni. Il servizio offre inoltre un’ampia scelta di film classici di ogni genere, come Mission Impossible, Grease e Il Padrino. Grazie a questa partnership fra, gli abbonati a Sky Cinema possono fruire senza costi aggiuntivi del servizio Paramount+, la cui app è disponibile su smart TV, Sky Glass e Sky Q.

Ecco come attivare Paramount Plus sulle diverse piattaforme. In ogni caso, dopo l’accesso all’offerta bisognerà creare un account o associare all’offerta un account Paramount Plus già esistente per poter accedere all’app non soltanto da Sky Glass e Sky Q, ma anche da tutti gli altri dispositivi dove l’app è disponibile.

Sky Q

Tutti i clienti Sky Cinema possono aderire all’offerta per accedere a Paramount+ senza costi aggiuntivi sul loro abbonamento Sky. A colore che possiedono un decoder Sky Q con Sky Cinema basterà utilizzare il controllo vocale, dire semplicemente “Attiva Paramount Plus” e seguire le istruzioni. Oppure, potete scaricare l’app di Paramount Plus dalla homepage o dalla sezione App, cliccare su “Attiva Paramount Plus con Sky” e seguire le semplici istruzioni fornite.

Sky Glass

Il procedimento è molto simile: usando il controllo vocale, basterà dire “Ciao Sky” e “Attiva Paramount+“, oppure scaricare e avviare l’app, scegliere l’opzione “Attiva Paramount+ con Sky” e seguire le semplici istruzioni a schermo.

My Sky

I clienti Sky Cinema con My Sky, oltre a trovare una selezione di contenuti Paramount+ sul proprio catalogo on demand, dovranno semplicemente andare nella propria area Fai da Te alla sezione Offerte per te per poter accedere al servizio completo, seguendo le indicazioni fornite.

Per ulteriori informazioni sul nuovo servizio di streaming Paramount+, come funziona e come vederlo, vi invitiamo alla lettura di questo nostro articolo.