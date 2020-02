Quando tutto diventò blu: ecco le date del tour di presentazione

Il 20 Gennaio 2020 è stato presentato, proprio durante il “Blu Monday”, il nuovo libro di Alessandro Baronciani Quando tutto diventò blu, una storia molto profonda che parla degli attacchi di panico. In concomitanza di ciò, l’editore Bao Publishing ha annunciato le altre date del tour di promozione, che comprenderanno sia le presentazioni nelle librerie, sia un inedito spettacolo di musica e disegni dal vivo.

Chiara, la protagonista di questo libro, ama il mare e le immersioni, ma un giorno si sente come soffocare sott’acqua. Inizia a sentire il cuore batterle sempre più forte, ed ha paura. Una paura fortissima, come quella che le era capitato di leggere in “Le Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar: “Mi parve di precipitare come un sasso in una voragine buia… assordato come un tuffatore dal rombo delle acque”.

Da quel momento in poi il panico e l’ansia la accompagnano in episodi sempre più frequenti, sempre più difficili da controllare, che mettono alla prova – tra infinite visite mediche e ricette di farmaci – le sue abitudini quotidiane e le sue relazioni: lo studio, il lavoro, gli amici, l’amore.

Chiara ha paura di tante cose, ma soprattutto di ammettere di avere un problema. Desidera fortemente che qualcuno dia un nome alla sua malattia per non dover ammettere di avere paura della paura.