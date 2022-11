In attesa di vedere il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, il celebre regista ha sospeso il suo progetto per dedicarsi a qualcosa di nuovo, insolito: la sua prima serie televisiva.

La prima serie televisiva di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino stesso ha confermato che l’autore premio Oscar di Pulp Fiction dirigerà una serie limitata di otto episodi di prossima uscita. Tarantino ha dato la notizia durante il tour di presentazione del suo libro Cinema Speculation a New York City, mentre discuteva con Elvis Mitchell. In questa occasione ha dichiarato che si cimenterà nel suo primo programma televisivo, che sarà presentata in anteprima all’inizio del 2023.

Al momento non ha rilasciato altre dichiarazioni a riguardo. Sappiamo che si sta apprestando a realizzare il suo decimo e ultimo film, a lungo vociferato, e gli è stato chiesto a che punto si trova del lavoro: a proposito, Tarantino ha affermato che gli piacerebbe mostrare una “finestra cinematografica sulla quotidianità mensile di chi deve debuttare su una piattaforma streaming“. Da qui l’idea di sospendere minimamente il suo lungometraggio per passare alla tv. Tuttavia, Tarantino ha anche insinuato che non prenderebbe in considerazione di far debuttare il suo ultimo film in streaming.

Tarantino ha in realtà già avuto modo di lavorare a programmi o serie televisive, anche se non erano sue originali. In precedenza, il regista è stato accreditato per gli episodi di “Dal tramonto all’alba: la serie” basati sul suo film con Robert Rodriguez. Ha anche scritto e diretto due episodi di “CSI: Crime Scene Investigation” nel 2005, oltre dirigere un episodio di “ER” nel 1995 e a interpretare un personaggio in due parti di “Alias“.

Nel 2020 Tarantino ha annunciato che voleva ritirarsi come regista e così chiudere la sua leggendaria carriera cinematografica, realizzando il suo decimo film. Lo sceneggiatore e regista ha anticipato che vorrebbe un film “mic drop”, spaziando idee che andavano da “Kill Bill 3” a uno Spaghetti Western e persino un film dell’orrore. Eppure ora Tarantino ha notato che il suo film finale sarà del tutto originale, condividendo che una volta aveva pensato di adattare il romanzo noir “Stick” di Elmore Leonard in film, ma che non sarebbe stato il suo “magnum opus”. Inoltre, un lavoro completamente nuovo per il decimo film di Tarantino sembra escludere il presunto “Kill Bill 3”.