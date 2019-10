Queste Oscure Materie: rilasciato il trailer della prima stagione

Queste Oscure Materie, serie tv tratta dai romanzi di Philip Pullman ha finalmente un nuovo trailer rilasciato da poco dalla HBO.

Queste Oscure Materie, serie tv tratta dai romanzi di Philip Pullman (che vediamo anche come produttore dello show televisivo n.d.r.), ha finalmente un nuovo trailer che è stato rilasciato da poco dalla HBO.

La serie tv His Dark Materials uscirà il prossimo 4 Novembre e nel trailer vediamo Lyra Belacqua, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen che abbiamo già visto e apprezzato in Logan, iniziare la sua avventurosa missione dopo che suo padre, Lord Asriel (James McAvoy), scopre l’esistenza di mondi alternativi che non sono sotto il controllo del Magisterium.

Vi ricordiamo che la trilogia letteraria, dalla quale la serie tv Queste Oscure Materie è tratta, è composta dai titoli La bussola d’oro, La lama sottile e Il cannocchiale d’ambra. L’universo fantastico creato da Pullman vede protagonisti degli umani e dei Deimon, che sono delle incarnazioni animalesche della loro anima.

Questi deimon vivono in completa simbiosi con gli umani e collegano questi ultimi alla Polvere, una materia inconoscibile che dona agli uomini il libero arbitrio, la libertà di pensiero e di azione. D’altro canto, a minare la libertà intellettiva degli uomini è il Magisterium, una chiesa oscurantista che vuole dominare l’universo tramite la costrizione degli umani alla devozione di un’unica divinità.

Dietro la macchina da presa di Queste Oscure Materie vediamo un regista di tutto rispetto, Tom Hooper che, come ricorderete, nel 2010 realizza (e vince il premio oscar) Il Discorso del Re. Tra le sue opere più importanti ricordiamo The Danish Girl. Nel cast, invece, compaiono anche Ian Gelder (Charles), Ruth Wilson (Mrs. Coulter), Will Keen (Padre MacPhail), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Georgina Campbell (Adele Starminster), Anne-Marie Duff (Ma Costa), James Cosmo (Farder Coram), Lucien Msamati (John Faa) e Mat Fraser (Raymond Van Geritt).