Mike Mignola, il creatore di Hellboy, è pronto a lanciare Leonide The Vampyr: Miracle at the Crow’s Head, il suo ultimo progetto per Dark Horse. L’uscita di questa nuova serie a fumetti è prevista per il prossimo ottobre e vedrà una sorprendente partecipazione: a collaborare con il leggendario fumettista ci sarà Rachele Aragno, creatrice dell’apprezzata serie di graphic novel Melvina (disponibile per l’acquisto online).

Leonide The Vampyr: di che si tratta?

Leonide The Vampyr sarà una serie di avventure one-shot a colori che racconteranno di come la quotidianità di un luogo e dei suoi abitanti sarà sovvertita dall’arrivo di una giovane vampira. Secondo quanto diffuso da Dark Horse Leonide The Vampyr: Miracle at the Crow’s Head sarà ambientato in un piccolo villaggio costiero abitato da persone tranquille, che vivono vite semplici. Le sorti del villaggio cambieranno quando un vecchio relitto verrà ritrovato: il vascello cela al suo interno una piccola bara e la sua occupante. Ciò che inizialmente sembra un evento curioso e foriero di tante novità si tramuterà presto in una vera e propria ordalia che metterà a dura prova il pacifico villaggio e tutti i suoi abitanti.

Il primo volume vedrà la sceneggiatura firmata da Mignola, i disegni di Aragno, lettering di Clem Robins e colori di Dave Stewart. Il volume sarà realizzato in due edizioni, caratterizzate da due copertine differenti: l’edizione regolare presenterà un’illustrazione di Aragno e Stewart, mentre la variant sarà opera di Mignola e Stewart.

Secondo quanto dichiarato sia da Aragno che da Mignola, la genesi di Leonide The Vampyr si deve ad un disegno di Aragno, che ritraeva nel suo stile inconfondibile una vampira in grado di conquistare Mignola. Il tratto di Aragno e gli occhi spettrali del personaggio hanno impressionato a tal punto il creatore di Hellboy, da voler costruirle attorno una sua storia.

La collaborazione tra Aragno e Mignola però non è una novità, infatti la fumettista italiana in passato aveva prestato le sue matite per la realizzazione di una variant cover di Young Hellboy: The Hidden Land, che aveva particolarmente colpito Mignola, il quale aveva elogiato il lavoro di Aragno.