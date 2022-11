Disney Plus ha annunciato una nuova proposta dedicata a una delle icone della cultura pop in tutto il mondo: Raffa. Le riprese della docu-serie dedicata a Raffaella Carrà sono iniziate già in questi giorni, scopriamo insieme ulteriori dettagli a riguardo!

Raffa su Disney Plus

Siete di saperne di più sulla vita e sulla carriera di Raffaella Carrà? Come ha raggiunto un successo di tale portata che l’ha portata a vendere oltre 60 milioni di dischi e a cavalcare i migliori palchi? La docuserie risponderà a queste domande ripercorrendo la vita pubblica e privata dell’artista. Il viaggio in cui lo spettatore verrà immerso partirà dall’infanzia dell’artista, partendo dalla sua Romagna, passando dall’abbandono del padre e arrivando fino al flirt da copertina con Frank Sinatra. Ma questa produzione non si fermerà qui, e parlerà di altrettanti temi delicati come il rimpianto per una maternità mancata, degli insuccessi dell’artista, delle sue crisi e delle sue immense rinascite che si sono tradotte in grandi trionfi. Raffa sarà una docuserie composta da 3 episodi della durata di un’ora ognuno.

Foto: ©Disney Plus

La produzione

Raffa è prodotta da Gabriele Immirzi e Alessandro De Rita per Fremantle Italia in collaborazione con Fremantle Spagna. A regia troviamo il nome di Daniele Luchetti su una sceneggiatura scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni, Salvo Guercio e Carlo Altinier.

Le dichiarazioni

Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia, ha dichiarato:

Sono orgoglioso di poter annunciare questa nuova produzione italiana dedicata a un’icona come Raffaella Carrà ed è un piacere poterla realizzare grazie alla collaborazione con Fremantle. Le produzioni italiane rappresentano per Disney+ una ricchezza e un’opportunità per esplorare e avvicinare in modo ancora più esclusivo il pubblico a personaggi e storie che hanno fatto parte della cultura del Paese.

Andrea Scrosati, Fremantle Group COO e CEO Continental Europe, ha continuato dicendo:

Come ogni innovatore, Raffaella Carrà ha ispirato milioni di persone, in Italia, in Spagna e nel mondo. Raccontare storie speciali come la sua è la nostra quotidianità a Fremantle. Farlo in collaborazione con Disney+ ci rende particolarmente orgogliosi.

