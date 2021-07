Ragazze dell’Olimpo: la serie animata tratta dai romanzi Mondadori su Rai Play

L’adattamento animato Ragazze dell’Olimpo, tratto dall’omonima serie di romanzi scritta da Elena Kedros, pubblicata da Mondadori a partire dal 2008, arriva su Rai Play.

Ragazze dell’Olimpo: il cartone animato

La serie letteraria Ragazze dell’Olimpo ha riscontrato un così grande successo, è stata tradotta in dodici lingue e ha venduto in Italia 140.000 copie, che The Animation Band, una casa di produzione italiana, fondata nel 1996 e specializzata nel settore dei cartoni animati, nel settembre del 2010 ne aveva acquistato i diritti per dare vita a una serie animata che doveva essere composta da 26 episodi, di una durata di circa trenta minuti e prodotta insieme a Rai Fiction.

Il progetto venne presentato durante la 15ª edizione del Festival Cartoons on the Bay, tenutosi dal 7 al 10 aprile 2011 e, fin da subito, ottenne il favore del pubblico, venendo poi annunciato dalla Rai tra i cartoni animati da trasmettere su Rai Due entro maggio 2013. Alla fine però non ci fu nulla di fatto e la serie rimase inedita. Almeno fino ad ora.

Dopo ben 8 anni dall’annuncio da parte della Rai dell’arrivo della serie in TV, ora il cartone animato verrà trasmesso sulla piattaforma gratuita Rai Play a partire da venerdì 16 luglio 2021, e sarà possibile seguirlo scaricando l’app su smartphone o smart TV.

Per quanto riguarda la trama, la saga narra le avventure di Luce, Hoon e Sid, tre ragazze che frequentano il primo anno del liceo nella città di Rainbow Hill, che scoprono di essere le reincarnazioni delle dee greche Afrodite, Atena e Artemide.

Questa la sinossi:

Sid, Luce e Hoon frequentano il primo anno delle superiori. Hanno ben poco in comune, se non una coincidenza curiosa: la stessa data di nascita. Ma una nemica improvvisa e spietata, lacrime prodigiose che si trasformano in cristalli, strani poteri che si ridestano, e un messaggero da un mondo lontano, poco a poco le portano a scoprire un passato rimosso e dimenticato: loro sono dee dell’Olimpo, costrette a rinunciare alla propria natura immortale per fuggire la furia di Ares, che da tempo immemore le sta cercando per portare a termine la sua folle missione. Rinate, ignare di tutto, come semplici ragazze mortali, da loro dipenderà la salvezza del mondo che conosciamo. E di quello da cui provengono. Direttamente dalle pagine dei bestsellers usciti dalla penna di Elena Kedros, pubblicati da Mondadori e tradotti in numerose lingue, una nuova serie fantasy-mitologica piena di azione, avventura e romanticismo.

Questo il teaser che era stato diffuso all’epoca da The Animation Band:

Alla fine quindi, la trasposizione animata dei romanzi delle Ragazze dell’Olimpo non arriverà in televisione, ma almeno non sarà più inedita e si potrà quindi vederla in streaming.

