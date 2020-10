Rai a Lucca Changes: tutto quello che bisogna sapere

Negli ultimi anni Rai ha accompagnato Lucca Comics & Games con una serie di eventi e iniziative e anche quest’anno, in occasione di Lucca Changes, l’ente radiotelevisivo italiano rinnoverà la sua collaborazione con la fiera più grande d’Europa, che per l’occasione si adegua ai tempi e si rinnova completamente.

La TV e la Radio pubbliche italiane scenderanno in campo per supportare l’evento in un momento storico in cui il sostegno per la ripartenza delle manifestazioni culturali è tra le attività di Servizio Pubblico. È grazie a questa importante collaborazione che le attività in programma potranno essere seguite anche a distanza, per accontentare un più ampio pubblico di appassionati. Gli appassionati potranno fruire dell’evento in diversi modi: dalla tv alla radio passando per RaiPlay.

Scopriamo quindi come seguire l’evento sui diversi canali Rai, partendo dalla radio e dalle testate giornalistiche, per proseguire con la piattaforma on demand e i canali televisivi.

Radio e News

Radio 2 sarà la radio ufficiale di questa edizione e seguirà l’evento con interviste esclusive ai protagonisti e live social direttamente dai palchi di Lucca, mentre le testate giornalistiche regionali Tgr e Rai News24 dedicheranno al festival servizi e collegamenti in diretta dai 115 Campfire daranno spazio agli spazi diffusi in tutta Italia.

Su RayPlay

Una ricca offerta è in serbo per tutti gli utenti della piattaforma on demand Rai. A disposizione serie originali, anteprime esclusive e una rassegna di film cult!

Gli Originals

Rai creerà un ricco palinsesto tv ai quali andranno ad aggiungersi alcuni originals, disponibili in esclusiva sulla piattaforma:

l’evento realizzato a Lucca A spasso con Walt Special Edition ,

, lo spettacolo inedito di Graphic Novel Theatre Lucrezia Forever! ,

, l’incontro con sei doppiatori La Cena delle Voci ,

, l’intervista a Go Nagai ,

, l’intervista a alla figlia del mangaka Kazuo Kamimura ,

, l’intervista a Makoto Tezuka , figlio del genio del Manga,

, figlio del genio del Manga, il mini-doc che racconta Lucky Luke ,

, il mini-doc su Jérémie Royer ,

, un incontro con Luca Beatrice e Paolo Barbieri sui Maestri del Fantastico ,

, un approfondimento con Andrea Angiolino sulla Storia del Gioco ,

, un’intervista con il “Maestro dei Draghi” Ciruelo ,

, la celebrazione di Halloween con il mangaka horror Junji Ito ,

, una live performance del giovane talento giapponese Nagabe ,

, un documentario sul Teatro Kabuki.

I documentari

In esclusiva per RaiPlay saranno nuovamente disponibili anche sette documentari prodotti per le edizioni precedenti di Lucca Comics & Games. In questi sette contributi sarà possibile vedere alcuni tra i nomi più importanti del mondo dell’illustrazione come LRNZ, Sara Colaone, Davide Reviati, Adrian Smith e Alessandro Bilotta.

Gli scrittori e le loro vite

Ampio spazio anche ai documentari sugli autori della letteratura di genere e le loro creazioni (e creature). Saranno disponibili infatti, sempre su RaiPlay i documentari Philip K. Dick, una biografia del genio della fantascienza; Sherlock Holmes vs. Conan Doyle e Agatha Christie vs. Hercule Poirot, due documentari che raccontano due geni del giallo attraverso i protagonisti dei loro libri; Roald Dahl – Per ridere e per piangere, monografia dedicata a uno degli autori per ragazzi più popolari in tutto il mondo.

I film

La celebrazione del community event che al suo interno accoglie il mondo del fumetto, del gioco, del videogioco, del fantasy, dell’animazione e delle serie TV non potrebbe essere completa senza un ciclo di film, tratti dall’archivio di RaiPlay, patrimonio della cultura pop. Andando nella sezione dedicata a Lucca Comics & Games gli utenti potranno guardare:

The Hateful Eight,

Per un pugno di dollari,

Gods of Egypt,

Il labirinto del Fauno,

Lo chiamavano Jeeg Robot,

The imitation game,

Addio fottuti musi verdi

Per i più piccoli

I film di animazione di Masha e Orso,

La Pimpa,

Barbapapà,

Topo Gigio,

Gino il pollo,

Winx,

Huntik,

Martin Mystere

Le serie tv in esclusiva (e non)

Sempre all’interno di RaiPlay troveranno casa alcune serie tv tra cui la serie tv in esclusiva Stalk, la serie horror antologica Blumhouse Into the dark, Lo straordinario mondo di Zoey, Il molo rosso, Mash-up! dei The Jackal e Il fiuto di Sherlock Holmes di Hayao Miyazaki.

In TV

Rai4, canale da sempre vicino al festival lucchese, dedicherà all’evento tre speciali di Wonderland in seconda serata (venerdì 30 e sabato 31 ottobre) e in esclusiva assoluta, i Lucca Comics & Games Awards (gli “oscar” italiani del fumetto e del gioco). Martedì 10 novembre sarà la volta del racconto di questa particolare edizione del festival con interviste, clip, appuntamenti e cronache degli eventi.

In occasione di Lucca Changes il canale tv presenterà tre serie tv in prima visione assoluta, che espanderanno l’offerta della programmazione del canale specializzato in intrattenimento di genere: la serie sci-fi Project Blue Book, il fantasy cinese Tribes and Empires: La Profezia di Novoland e la serie crime Ransom.

Rai Cultura affronterà i temi di Lucca Changes in una puntata speciale di Terza Pagina, in onda il 30 ottobre alle 23.45.

Su Rai5 ci sarà il talk culturale condotto da Licia Troisi, dove si indagheranno la storia e l’influenza sull’Occidente dei fumetti giapponesi (in replica domenica 1 novembre ore 12.00 su Rai 5, lunedì 2 novembre ore 01.10 su Rai 3 e disponibile alla pagina www.raiplay.it/programmi/terzapagina a partire da sabato 31 ottobre).

Rai Ragazzi proporrà uno show case online dedicato a Topo Gigio: Giulia D’Urso, illustratrice di DogHead Animation, si ripercorreranno le fasi della sua animazione, mentre Leo Valli, voce ufficiale di Topo Gigio, ricorderà Maria Perego. Per finire in diretta da Lucca ci sarà un’avventura speciale de L’Albero Azzurro dedicata a Gianni Rodari.

Rai nei Camfire

Rai Italia si dedicherà al racconto di alcune attività nei Campfire internazionali. Due speciali di L’Italia con voi (visibile su RaiPlay) dedicati alla mostra curata da Lucca Comics & Games organizzata in uno dei 12 Istituti Italiani di cultura all’estero, in onda rispettivamente giovedì 29 e venerdì 30 ottobre.